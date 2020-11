Distributor Siewert & Kau (S&K) hat die Lösungen von StarTech.com ins Portfolio aufgenommen. Der kanadische Hersteller ist in 23 Märkten weltweit tätig und bietet Produkte wie Docking-Stations, Displayadapter, Kabel und ergonomische Halterungen an. Auch eine umfassende Reihe an Backoffice-Konnektivitätslösungen, darunter Racks, SFPs und KVM-Switches, haben die Kanadier in Petto. Die Besonderheit: StarTech bietet neben neuen Technologien, etwa SFP oder Thunderbolt 3, auch noch Lösungen für altbewährte Techniken wie etwa VGA an.

Seit 35 Jahren im Geschäft ist StarTech für seine hohen Qualitätsansprüche bekannt. Um die sicher zu stellen, werden im Hauptquartier in der kanadischen Provinz Ontario alle Produkte ausgiebigen Funktionstests sowie Zertifizierungen unterzogen. „Die neue Partnerschaft bedeutet für uns eine gute Ergänzung unseres Angebots. Mit StarTech runden wir unser Portfolio im Bereich Midrange bis High-End mit neuen hochwertigen Lösungen ab“, sagt Achim Reichstein, Einkaufsleiter bei Siewert & Kau.