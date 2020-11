Die aktuelle Amazon-Kampagne zum Start der Komödie Borat 2 – die auch in Deutschland auf DooH-Screens beworben wird – ziert zur Zeit die Displays von JCDecaux in New York City. Das Motiv des skurrilen Films soll nicht nur den Film bewerben sondern auch das Tragen von Mund-Nase Schutz fördern.

Der passende Appel zum Beginn des heutigen Lockdowns.