Der amerikanische DooH-Vermarkter Lightbox OOH Video Network vermeldet eine weitere Netzwerkergänzung. Lightbox vermarktet im Rahmen einer Managed-Service Partnership mehr als 5.000 Digital Signage Displays an 300 WeWork-Standorten exklusiv in Nordamerika. Die vermarktbare Zielgruppe sind Business Professionals in WeWork Co-Working Offices. Neben der Vermarktung liefert Lightbox auch redaktionellen Content. Mit dem neuen WeWork-Vertrag verdoppelt der New Yorker DooH-Vermarkter sein Portfolio.

WeWork betreibt weltweit Coworking-Spaces an über 800 Standorten. Die internationalen Standorte sind nicht Teil der Lightbox Vereinbarung.

„Wir sind begeistert, die Displays von WeWork in unser Netzwerk einzubringen“, sagt Greg Glenday, CEO von Lightbox. „Digital Out-of-Home war in den letzten Jahren das sich am schnellsten entwickelnde Mediensegment, und diese Entwicklung hat sich im Jahr 2020 beschleunigt. Unsere Markenpartner wollen eine klar definierte Zielgruppe, und Lightbox kann ihnen Zugang zu dem äußerst wertvollen WeWork-Publikum verschaffen. Nutzer von WeWork reichen von Start-up-Unternehmer bis hin zu großen Technologieunternehmen. Sie sind diejenigen, die die Zukunft gestalten, und jetzt gibt es einen Weg für Marken, mit ihnen zu kommunizieren“.

Hamid Hashemi, WeWork’s Chief Product and Experience Officer, sagt: „WeWork baut auf Innovation und die Schaffung inspirierender, flexibler Räume – Räume, die bereits Displays enthalten, die unsere Mitglieder informieren und ihnen einen zusätzlichen Service bieten. Lightbox ist nun der Partner von WeWork der neben DooH-Werbung auch qualitativ hochwertige Inhalte in unsere Co-Working Spaces bringt.“

Lightbox wurde im November durch den mexikanischen DooH-Technologieanbieter Cattri übernommen.