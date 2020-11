Unter dem Motto „Keine Lust auf Wartezeiten“ bietet Elly Seidl einen kostenlosen Rikscha-Fahrrad Transfer zu nahgelegenen Filialen an. Aufgrund der kleinen Verkaufsfläche dürfen während des Corona-Lockdowns nur sehr wenige Kunden gleichzeitig in die Pralinenparadiese von Elly Seidl. An Samstagen bilden sich regelmäßig lange Kundenschlangen – Abhilfe sollen jetzt die Rikschas bringen. In ein paar Minuten ist der Kunde zur nächsten Filiale gebracht und kann ganze ohne Wartezeit Pralinen shoppen. Kundenservice und Experience inklusive.