Mit seinem von der Natur geprägten Content wirkt das Hyundai Motorstudio wie eine beruhigende Oase inmitten des geschäftigen Einkaufszentrums Starfield Hanam in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Die immersive Medieninstallation empfängt Besucher mit fantastischem digitalem Content. Der soll die potenziellen Kunden mit auf eine poetische, emotionale Reise nehmen. Und gleichzeitig den neuen Hyundai Nexo bewerben, der mit Wasserstoff fährt. Hier schließt sich auch der Kreis zum Content, den die Designagentur flora&faunavisions aus Berlin entwickelte: Wasser wird zu Energie für den innovativen Motor des Nexo.

Die 360-Grad-Experience ist dank der 85 Displays möglich, die große Teile der Wand und Decke des vor knapp zwei Jahren eröffneten Showrooms bedecken. Während der Corona-Lockdowns wurden einige der Screens durch höher auflösende Modelle ausgetauscht. Und eben der Content umgestaltet: der zeigt die Schönheit der Natur aus den Augen eines Wasserstoff-Moleküls. Der Fokus liegt dabei auf vier Elementen – Sonne, Wasser, Energie und saubere Luft – die Hyundais Brennstoffzellentechnologie ausmachen.

Neben beeindruckendem Content bietet das Motorstudio aber auch Interaktion. Sensoren erfassen die Bewegungen der Besucher und aktivieren je nachdem verschiedene Videoinhalte. Auch Gamification wurde implementiert, um Kinder und Erwachsene zu unterhalten. So erklären digitale Tische das komplexe Thema Wasserstoffenergie und informieren mit lustigen Fragen, Fakten und Minispielen. Über ein CMS-Setup kann Hyundai diese Inhalte jederzeit ändern und aktualisieren.

Die hochtechnische Installation und die Schwierigkeit der Umsetzung inmitten einer Pandemie erforderten auch neue Ansätze für die internen und externen Arbeitsabläufe der Designagentur. Das Team arbeitete mit einer Mischung aus Houdini, 360° Cinema 4D-Setups und After Effects. Dank verschiedener Rendering-Engines wurden so perfekte digitale Illusionen für den Showroom geschaffen. Anschließend testete flora&faunavisions den Effekt seines Contents in virtuellen Umgebungen dank VR (Virtual Reality). So konnte die Videos aus der Ferne optimiert werden, bis sie aus jedem Winkel das gewünschte „Wow“ erzeugten.

Weitere Eindrücke des Hyundai Motorstudio Showrooms in Seoul gibt es hier im Projektbericht von flora&faunavisions.