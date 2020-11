Seit Sommer ist Samsung mit The Wall for Business am Markt. Wie ist die Resonanz des Marktes?

Die Resonanz auf die The Wall for Business Produktfamilie in diesem außergewöhnlichen Jahr ist sehr positiv und wir konnten mit unseren Partnern trotz der herausfordernden Umstände bereits eine Vielzahl von Projekten erfolgreich realisieren. Gerade der Launch der innovativen Displays mit 1.2mm und 1.6mm Pixelpitch in diesem Sommer hat dazu beigetragen, dass sich die MicroLED Technologie stärker etabliert. Das freut uns natürlich!

In vielen Anwendungsfällen bedarf es nicht zwingend der Auflösungen, die durch den 0,8mm Pixelpitch realisierbar sind. So können Kunden und Anwender mit dem 1.2mm und 1.6mm PP dennoch von den Vorteilen der MicroLED Technologie profitieren. Dabei sehen wir vor allem der Kontrast, die Schwarzwerte, die brillanten Farben, die pflegeleichte Oberflächenbeschaffenheit und in Gänze die hervorragende Bildqualität als klare Vorteile – und das zu Preisen, die stark an unsere bereits etablierten Serien mit SMD Technologie angelehnt sind.

Bisher wurde The Wall for Business 0,8mm eher als sehr spezielle High-End-Applikation gesehen. Dies ist nicht mehr der Fall und wie der Name schon sagt: The Wall for Business ist für Geschäftskunden gemacht – egal ob für den Meetingraum, den Control Room, die Lobby oder das Designstudio.

The Wall for Business ist mit drei Pixel Pitch verfügbar. Welche der drei Auflösungen ist am meisten gefragt?

Am erfolgreichsten sind wir dieses Jahr mit der 0,8mm PP Variante. Das hängt damit zusammen, dass dieses Modell Anfang letzten Jahres auf den Markt kam und die Projekte entsprechenden Vorlauf hatten. Seit dem Launch der 1.2mm PP und 1.6mm PP diesen Sommer sehen wir eine klare Tendenz Richtung 1.2mm PP mit UHD Auflösung oder darüber. Meiner Meinung nach liegt das darin begründet, dass sich Kunden mit so einem Technologie-Investment auch Zukunftssicherheit für die nächsten Jahre wünschen. Natürlich sind auch klassische 16:9 FHDs weiterhin gefragt, was in 1.6mm PP schon eine beachtliche 146“ Diagonale mit sich bringt.

Bertram (Berti) Kropac ist ein sehr erfolgreicher deutscher Filmemacher der insbesondere für die Automobilbranche aufwändige Werbefilme dreht. Pandemiebedingt finden die meisten Produktionen im eigenen Studio in Bayern statt. Bisher setzte Berti Kropac auf Green Screen Technik die regelmäßig zur aufwändiger Post-Production führt. Seit diesem Jahr ersetzt eine Samsung The Wall for Business mit 0,8mm Pixel Pitch den Green Screen. Der Franke veröffentlicht in einem kurzen Film seine Erfahrungen mit LED anstelle von Green Screen. Bei Samsung ist man besonders stolz auf den Beitrag, da er ohne jeglichen Einfluss von Samsung entstand. Berti Korpac ist offensichtlich einfach ein zufriedener Kunde. Nicht nur Korpac Media setzt zunehmend auf LED, auch andere Studios (MMC Köln) wie invidis bereits berichtete.

Wie positioniert Samsung The Wall for Business gegenüber den bestehenden SMD-Produktlinien?

Wir bieten ein breites Portfolio an Indoor- und Outdoor-LED-Produktlinien. Im Indoor-Line-up unterscheiden wir zwischen Premium (The Wall), Mainstream (IFH / IFR) und Entry (IER). Während The Wall im Premium Segment ausschließlich auf die MicroLED-Technologie setzt, nutzen wir im Mainstream- und Entry-Bereich die hochwertige SMD Technologie. Die bewährte Samsung Qualität und unser Innovationsgeist kommen so in allen drei Bereichen zum Tragen. Damit bieten wir unseren Kunden individuelle Auswahlmöglichkeiten, je nach Anwendung und Budget. Am besten können Kunden und Partner sich bei einem Besuch des Samsung LED Showrooms in Schwalbach davon überzeugen!

Welche neuen Lösungen kann die Digital Signage Branche in der Zukunft von The Wall noch erwarten?

Während viele noch über MicroLED als Zukunftstechnologie mit viel Potential sprechen, haben wir die Produkte bereits verfügbar im Markt. Das zeigt: Auch hier hören wir unseren Partnern und Kunden zu. Mit der sogenannten Remote Power Variante der The Wall for Business Produktfamilie haben wir eine weitere Neuerung, die bereits erhältlich ist: Auch wenn die Netzteile bereits pro Cabinet redundant ausgelegt sind, werden die Netzteile bei dieser Variante in externe 19“ Racks ausgelagert. Dies bietet eine enorm hohe Ausfallsicherheit, relevant für geschäftskritische Anwendungen beispielsweise in Control rooms.