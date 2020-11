Laserprojektor LG bringt Projektion in den Meetingraum

Laserprojektor und LG – invidis Leser werden sich vielleicht erinnern an LG Hecto – einen der ersten Laserprojektor auf dem Markt die mit einer Projektionsfläche (100“) verkauft wurden. Seit 2013 sind viele Jahre vergangen und LG Electronics konzentrierte sich im Digital Signage Markt auf LCD, OLED und LED. Mit dem Probeam BU50NST ist LG nun zurück im professionellen Laser-Segment. Insbesondere für den Einsatz in Meeting Spaces soll sich der lichtstarke 4k Projektor mit 5.000 Lumen eignen.

Die 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln im Format 16:9 ermöglicht Bilddiagonalen zwischen 40 Zoll (102 cm) und 300 Zoll (762 cm). Ausgestattet mit flexibler Linsenverstellung, 1,6-facher Zoom und 12-Punkt-Warping kann das Bild angepasst werden ohne das der Projektor bewegt werden muss. Das ist vor allem bei Deckenmontage praktisch. Die Lebensdauer der Laserlichtquelle beträgt 20.000 Betriebsstunden und der Projektor ist zum Straßenpreis (UVP) von 3.999 Euro erhältlich.

„Die Nachfrage nach großen Displays im Büro steigt“, sagt Nils Becker-Birck, Director LG IT Solutions DACH. „Und weil wirklich niemand Lust auf schummrige Konferenzräume und verwaschene Bilder hat, wünschen sich Office-Profis tageslichttaugliche Helligkeit und eine hohe Auflösung. Unser Laserprojektor LG ProBeam BU50NST ist perfekt auf den Büroeinsatz zugeschnitten: Selbst die berühmten ‚Augentest-Folien‘ mit großen Excel-Tabellen und 12-Punkt-Schrift kann man nun endlich lesen!“

Auch für den Medical-Einsatz ist der Projektor laut LG geeignet: Mit dem DICOM-Standard („Digital Imaging and Communications in Medicine“) ist der Probeam für die Betrachtung medizinischer Bilder zertifiziert und damit auch für den Einsatz in Arztpraxen geeignet.