Epson wird allen Handelspartnern, Integratoren, Distributoren und deren eigenen Kunden ab sofort einen Hybrid-Messestand anbieten, das Epson Industrial Solutions Center+ (EISC+). Dieser Stand ist eine Kombination aus virtueller Kommunikationsplattform und physischem Messestand. Auf einem rund 500 m² großen Areal werden dabei je nach Bedarf unterschiedliche Exponate aufgebaut. Eine Session auf diesem ‚Messestand‘ wird dabei von jedem interessierten Partner aus EMEA und Russland online mit Angabe der gewünschten Anwendung gebucht. Je nach Anforderung der Sitzung werden neben einigen ständig verfügbaren Exponaten wie das Epson SCARA-Portfolio ebenfalls individuelle Szenarien erstellt oder Installationen vorgeführt.

Der entscheidende Unterschied zu einem rein virtuellen Showroom besteht darin, dass die „Besucher“ immer von einem Experten begleitet werden, der die Lösungen „live“ präsentiert und detailliert erläutert. Das geschieht in der jeweiligen Landessprache des beteiligten Kunden durch den betreuenden Distributor, Integrator oder einen Epson Vertreter. Dieses EISC+ steht zunächst für die Abteilungen Robotic Solutions und Business Systems zur Verfügung. Für die reibungslose technische Umsetzung sorgt ein eigens eingerichtetes professionelles Fernsehstudio. Entwickelt wurde das hybride Studio vom langjährigen Epson Messebauer Format Werbeart aus Ratingen.

Der Ausfall vieler Messen seit Beginn dieses Jahres hat viele Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Persönliche Treffen mit Geschäftspartnern, das Knüpfen neuer Kontakte oder 1:1-Meetings fielen weg und werden nach Einschätzung von Epson auch in absehbarer Zeit nicht wieder stattfinden. Unternehmen versuchen daher, Alternativen zu entwickeln, wobei die unterschiedlichsten virtuellen Formate den Löwenanteil bilden, um Produkte und Leistungen einem interessierten Publikum vorzustellen. Zukünftig wird unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln auch ein Vorort-Besuch möglich sein.

Volker Spanier, Head of Robotic Solutions von Epson in der Region EMEAR, erklärt: „Wir stehen als Anbieter hochgradig erklärungsbedürftiger Produkte und Anwendungen vor der Herausforderung, unseren Kunden und Partnern eine sehr individuelle Beratung anzubieten. Mit unserem Hybrid-Stand sind wir und unsere Partner nun in der komfortablen Lage, Geschäftspartnern und Kunden alle Lösungen detailliert vorzustellen, ohne dabei auf die durch Corona erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu verzichten. Er ermöglicht uns, maßgeschneiderte Beratungsszenarien anzubieten, denn wir können hier für jeden einzelnen Kundenwunsch eine passende Umgebung aufbauen. Wir kombinieren mit unserem neuen EISC+ die besten Seiten aus virtueller und physischer Welt.“

Das neue Epson Industrial Solutions Center+ wurde bereits Ende November mit einer ersten Distributoren-Veranstaltung der Abteilung Robotic Solution, inklusive Präsentation der neuen Epson Automatisierungslösungen, eröffnet und ist ab dem 1. Dezember voll betriebsbereit.