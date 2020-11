Im wiedereröffneten Adidas Originals Flagshipstore in Berlin treffen urbane Elemente auf moderne Kunst. Werke von Künstlern und Designern der Berliner Szene werden neben den neuesten Modekollektionen ausgestellt. Der Name des frischen Design-Konzepts „The Collection“ bezieht sich also sowohl auf die neuen Produkte als auch die Kunst im Flagship.

Großen Fokus legt Adidas auch auf das Thema Nachhaltigkeit, das bei der jungen Zielgruppe des deutschen Sportartikelherstellers trendet. Die Inspiration für das Storytelling lieferte das Adidas Archiv an der Firmenzentrale in Herzogenaurach bei Nürnberg, zu dem auch eine Ausstellung gehört.

„Unser Ziel ist es, im steten Austausch mit unseren Konsumenten zu sein. Die Vernetzung von stationären und digitalen Einkaufserlebnissen ist für unsere Zielgruppe heutzutage wichtiger denn je. Mit unserem neuen Ladenkonzept bieten wir nicht nur die besten Produkte von Adidas Originals, sondern zugleich auch eine Plattform des Austauschs und der Kreativität mitten im Herzen von Berlin“, sagte Paul Boerboom, Geschäftsführer Adidas Deutschland, gegenüber Fashion Network.

Viele der Möbel im Store sind aus recycelten Materialien hergestellt – und können von Kunden aktiv benutzt werden: So lassen sich die Regale etwa mit einem Drehhebel im Store auf Schienen manövrieren. Auch gibt es eine bunte Tischtennisplatte, die Kunstwerk, Tisch und Spielfläche zugleich ist.

Installationen für das digitale Storytelling sind dagegen im Flagship eher dezent platziert, so unser Eindruck aus dem Video. An einigen Tischen und Wänden leuchten Projektionen und zeigen Filme zum Thema Nachhaltigkeit oder Werbespots. Auch das ein oder andere Display wurde in den beweglichen Regalen verbaut.

Zu viel Digital passt wohl auch nicht in das angestrebte Vintage-Design. Dafür setzt Adidas auf digitale Shopping-Funktionen. Kunden können Produkte mit dem eigenen Smartphone und der Adidas App scannen und prüfen, ob die gewünschte Größe/Farbe im Laden verfügbar ist. Über den Instore-Modus der App kann das Produkt direkt in die Umkleidekabine angefordert werden. Ein Mitarbeiter übernimmt dann den „Bring it to me“-Service. In Umkleidebereich hält ein digitaler Spiegel die Kunden zudem über alle bevorstehenden Produktvorstellungen auf dem Laufenden und bietet Zugang zur Playlist des Shops. Das erspart zumindest den Griff zu einer anderen App zur Musikerkennung.



Der Store soll die neue Anlaufstelle für alle Sneaker- und Lifestylefans im Herzen von Berlin werden. Ob das Store-Konzept weiter ausgerollt wird, entscheidet wohl erst der Erfolg in der Hauptstadt.