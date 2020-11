Es ist in diesem bewegten Jahr 2020 nach Will Amos und Raffi Vartian schon der dritte Wechsel einer wichtigen Figur von Diversified zu Sony: Jay Leedy, der zuvor die Geschäftsentwicklung für die Digital Media Group von Diversified leitete, wird neuer Senior Business Development Manager B2B bei Sony. Der Digital Signage-Experte soll künftig unter anderem die Strategien für die professionellen Bravia-Displays speziell für Geschäfts-, Unternehmens- und Lehrumgebungen weiterentwickeln. Auch die neuen Spatial Reality-Screens, die 3D ohne zusätzliche Gadgets ermöglichen, fallen in seinen Zuständigkeitsbereich.

„Ich freue mich sehr darauf, bei Sony eine neue Reise zu beginnen. Ich will dabei helfen, die Welt durch kreative moderne Technologien wie Remote-, Echtzeit- und Augmented/Virtual-Reality-basierten Arbeitsplatzlösungen mit Emotionen zu füllen“, sagt Leedy. In seiner neuen Position berichtet er direkt an den VP of Business Development für Sony Home Entertainment & Sound, Nord- und Südamerika.

Bei Diversified hinterlässt Leedy eine Lücke in der Fachkompetenz. Ob und wie der New Yorker AV-Integrator diese schließen will ist noch nicht bekannt.