Die Full Array LED-Technologie der brandneuen BZ40H-Modelle von Sony soll für scharfe Kontraste sorgen und so mit OLED konkurrieren: Helle Bereiche in einem Bild werden durch die Hintergrundbeleuchtung (850 cd/m²) zusätzlich gezielt hervorgehoben, während Local Dimming andere Bereiche abdunkelt. So soll die Tech mit OLED, dass durch abschalten der Pixel dafür tiefere Schwarzwerte erreichen kann, mithalten.

Dazu verbessert Sony das Design der neuen Displays mit einem ultraschlankem Aluminiumrahmen. Dank seitlich platziertem Logo, neu angeordneten Anschlüssen und verstärkter Struktur könne die Displays sowohl im Quer- als auch im Hochformat angebracht werden. Damit eigenen sich die BZ40H-Modelle etwa für Besprechungsräume, öffentliche und Verkaufsräume, als Digital Signage, in intelligenten Unterrichtsräumen oder auch Gesundheitseinrichtungen.

„Unsere vier neuen BRAVIA Professional Displays kombinieren auf einzigartige Weise die unglaubliche Tiefe und Qualität der 4K-Auflösung mit modernster Full Array LED-Technologie für eine optimale Bildqualität und Verarbeitungsleistung. Das neue Design ist dabei flexibel und robust“, erklärt Thomas Issa, Corporate Solutions Marketing Manager bei Sony Professional Solutions Europe. „Sony möchte Kunden in einer sich verändernden Unternehmenslandschaft bestmöglich unterstützen. Die BZ40H-Monitore wurden speziell für neue Arbeitsformen entwickelt. Sie geben Videokonferenzen und geteilte Inhalte gestochen scharf wieder und bieten weiterhin die technologische Spitzenleistung und den eleganten Stil, den unsere Kunden von BRAVIA gewohnt sind.“

Alle Bravia Professional Displays sind mit den TEOS-Lösungen von Sony für modernes Workplace Management kompatibel. Zu den integrierten Funktionen zählen anpassbare Smart Automation-Optionen, eine neue Meeting Display-Schnittstelle und eine intuitive Outlook-Integration. Auch Optionen für Signage, die Spiegelung von Inhalten, Orientierungshilfen und die Verwaltung von Konferenzräumen sind bereits vorhanden. Sony hat mit TEOS zudem bereits Signage-Vorlagen und Workflows erstellt, die in Zeiten von COVID-19 flexibles Arbeiten und die Umsetzung von Kontaktbeschränkungen gewährleisten sollen. Darüber hinaus lassen sich die Displays mit verschiedenen Partnerprodukten nutzen, darunter Cisco, Crestron, Extron, Kramer, Logitech und Control 4.

Zu den weiteren Funktionen zählt Folgendes: