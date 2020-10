In den vergangenen Jahren hat es eine steigende Nachfrage nach Remote-Produktionslösungen und Remote-Integration (REMI) im Broadcasting und in anderen Geschäftsbereichen gegeben. Ressourcen wie Equipment, Einrichtungen und sogar Personal können in Echtzeit standortübergreifend gemeinsam genutzt werden, was für mehr Effizienz und Effektivität sorgt. IP-basierte Remote und Cloud-Lösungen lösen auch im Broadcast zunehmend SDI-basierte Plattformen ab. Anders als in der Digital Signage Branche, sind IP-basierte Übertragungen aufgrund von Herausfoderungen durch Latenzzeiten noch nicht so sehr verbreitet. Die Verbreitung von COVID-19 trägt zur Beschleunigung dieses Trends bei.

Die Notwendigkeit, die Verarbeitung vor Ort und in der Cloud zu kombinieren, bildet mittlerweile die Grundlage für die Planung der Geschäftskontinuität für Sendeanstalten und alle, die Content produzieren. Sony unterhält seit 2019 eine strategische Partnerschaft mit Nevion und beide Unternehmen arbeiten gemeinsam an der Erschließung dieser Märkte. Diese Investition bietet Sony die Möglichkeit, eine noch engere Geschäftsbeziehung mit Nevion aufzubauen und Lösungen bereitzustellen, die sich noch nahtloser integrieren lassen.

„Wir haben immer ein offenes Ohr für das Feedback unserer Kunden. Unser Ziel ist es dabei, Innovationen zu schaffen, die die Erwartung der Kunden übertreffen. Durch diese Investition können wir den Bereich der IP-basierten Remote-Produktion, einen Schwerpunkt unseres Unternehmens, weiter ausbauen“, so Mikio Kita, VP von Media Solutions, Sony Imaging Products & Solutions Inc. „Sony legt den Fokus auf praxistaugliche Remote- und Echtzeit-Lösungen. Durch das umfassende Know-how von Nevion bieten wir unseren Kunden ein integriertes und optimales Erlebnis.“

