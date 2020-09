Am 28. Juli 1970 nahmen rund 20 Mitarbeiter den Betrieb des ersten deutschen Sony-Standortes im Kölner Stadtteil Braunsfeld auf, heute agiert Sony Deutschland vom Potsdamer Platz in Berlin aus. Im Sony Center sind neben Sony Consumer Electronics auch andere Unternehmenszweige wie Sony Pictures und Sony/ATV Music Publishing beheimatet, Anfang des Jahres kam auch Sony Biotechnology Europe in die Hauptstadt.

Ein halbes Jahrhundert Erfolgsgeschichte

Der erste Verkaufsschlager war die Weltneuheit „ICR-20“ – ein Kleinstradio in Streichholzschachtelgröße. Dann, pünktlich zur Olympia Übertragung im Jahr 1972, stellte Sony den ersten Trinitron-PAL-Farbfernseher auf dem deutschen Markt vor. Zum ersten Mal konnten die sportlichen Höchstleistungen in deutschen Haushalten in Farbe verfolgt werden. Mit der Entwicklung des weltweit ersten Betamax-Videokassettenrecorders im Jahr 1975 ebnete Sony zudem den Weg für das Home Entertainment der Zukunft. Es folgten Walkmans, die ersten digitalen Fernseher, digital Fotokameras und Videocamcorder, Spielekonsolen, Computer und Mobiltelefone.

Heute hat Sony eigentlich alles im Portfolio, was Entertainment möglich macht: Xperia Smartphones, 4K und 8K HDR-Fernseher, kabellose Kopfhörer, Heimkino-Produkte sowie auch professionelle Displays für Digital Signage samt passender Software für das Content Management, moderne Collaboration-Lösungen und Crystal MicroLED-Walls.

„Deutschland ist einer der wichtigsten europäischen Märkte für Sony, und wir sind stolz darauf, dass wir hier in den letzten fünfzig Jahren Erfolgsgeschichte geschrieben haben“, so Hideyuki Furumi, Präsident von Sony Europe B.V. „Unsere Fernseher, Kopfhörer, Smartphones und Kameras begleiten unzählige Menschen in ihrem täglichen Leben. Modernste Technologie, attraktives Design und gleichbleibend hohe Qualität sind nicht nur unsere DNA, sondern auch die beste Grundlage für weiteren Erfolg in der Zukunft“, ergänzt John Anderson, Country Head von Sony Deutschland.

Anlässlich des Firmenjubiläums ‚50 Jahre Sony Deutschland‘ hat die deutsche Zweigniederlassung 500 Bäume erworben, um damit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Die Laubbäume werden gemeinsam mit den Mitarbeitern im südlichen Brandenburg gepflanzt.

Auch invidis gratuliert zum runden Geburtstag.