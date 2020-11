Der Hamburger Systemintegrator Amptown System Company (ASC) befindet sich auf Expansionskurs. Gleich zwei branchenerfahrene Neuzugänge verstärken künftig das Verkaufsteam von ASC im Bereich AV-Lösungen. So ist Klaus Schöpper seit 14 Jahren in der AV-Branche tätig. Er war unter anderem Sales Manager bei Distributor Comm-Tec und arbeitete zuletzt beim österreichischen Collaboration-Anbieter WolfVision. In der ASC-Niederlassung Berlin wird er für die Planerbetreuung zuständig sein.

Schöppers Kenntnisse umfassen neben der Pro Audio- auch die Konferenztechnik, Medien-, Steuerungs- und LED-Technik. Bei ASC soll er sein Know-How aber auch in zukünftigen Installationsprojekten im Corporate und Public Markt sowie im Entertainment-, Info- und Edutainmentbereich nutzen. „ASC ist im Markt ein sehr angesehenenes Unternehmen mit hohem Erfahrungsschatz. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten in Projekten mit Kunden und Einrichtungen zum Einsatz bringen zu können, zu denen man sonst keinen Zugang bekommen würde“, sagt Schöpper.

Der zweite Neue im Team ist Achim Scherner. Als Spezialist für immersives Audio war er die vergangenen Jahre bei Dolby Laboratories tätig. Seine Kenntnisse und Fähigkeiten sind breit gefächert und beziehen etwa Pro Audio, Studiotechnik oder Digital Media ein. Bei ASC ist Scherner für Projekte des Entertainmentbereichs, aber auch auf dem Corporate- und Public-Markt sowie im Maritimen Markt im Einsatz. „In meiner professionellen Laufbahn habe ich als Ton-Ingenieur den Anspruch entwickelt, dass immer nur das Beste gut genug ist. Amptown wird diesem Anspruch gerecht und ich kann neue Aspekte wie immersives Audio in meine zukünftigen Aufgaben mit einbringen – eine echte Win-Win Situation,“ erklärt Scherner.