Digitale Mediensysteme (DMS) erweitert sein Team mit Laura Gallonetto als neue Marketing Managerin. Die gebürtige Tirolerin soll dazu beitragen, die Lösungen des Digitalisierungspartners für Retail-Betriebe, Sport- und Freizeitanlagen sowie öffentliche Einrichtungen in allen Kanälen intensiver zu kommunizieren. Im Rahmen ihres Kommunikationswirtschaft-Studiums an der FH Wien hat Gallonetto zur Messung und Auswirkung von Sportsponsoring im Extremsport geforscht. Reichhaltige Praxiserfahrungen konnte sie auch bei Auslandsaufenthalten in Deutschland und Portugal sammeln.

Erst kürzlich hat DMS auch nach Deutschland expandiert und baut mit Hartmut Vogel einen Vertrieb hierzulande auf.