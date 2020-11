Marion Chaignon ist die neue Managerin für Marketingkampagnen in EMEA bei Philips Professional Display Solutions (PPDS). Die erfahrene Marketingexpertin spielte in ihrer 12-jährigen Karriere bereits wichtige Rollen bei der Entwicklung von Kampagnen für einige der weltweit größten Technologiemarken. Dazu zählen etwa Samsung Electronics, Asus, Nikon, HP, Lenovo und Logitech. Zuletzt war sie als Projektleiterin und Team-Managerin bei der B2B- und B2C-Marketingagentur Red Pimiento in Amsterdam tätig.

Chaignon verfügt über umfassende Marketing-Erfahrung in verschiedensten Branchen, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Corporate und Gesundheitswesen – alles Zielgruppen für die Pro-TV- und Digital Signage-Produktreihen von PPDS. Laut dem Unternehmen wird sie zudem demnächst die europäische Schulungseinrichtung des Unternehmens in Gent besuchen. Hier soll sie ein tieferes Verständnis für alle aktuellen und zukünftigen Produkte im PPDS-Portfolio aufbauen. Chaignon berichtet in ihrer neuen Position von der globalen Zentrale von PPDS in Amsterdam aus direkt an den Marketingdirektor Ron Cottaar. Der schätzt ihre Erfahrung als „perfekte Ergänzung“ des Teams, um Wachstumspläne und neue Markenstrategien des Herstellers zu unterstützen.

„Marion Chaignon kommt während einer äußerst arbeitsreichen Zeit für PPDS zu uns. Wir bringen gerade eine Reihe wichtiger neuer Produkte auf den Markt wie unsere Displays der B-Line, C-Line und T-Line. Marions umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung, nicht nur aus der Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen, sondern auch aus der Entwicklung branchenspezifischer Kampagnenstrategien für den vertikalen Markt, werden unser Team weiter stärken“, kommentiert Cottaar den Start von Chaignon bei PPDS.