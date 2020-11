René De Jong ist neuer Sales Director der niederländischen Sparte von Zeta Display. Vor seinem Wechsel zu dem skandinavischen Digital Signage-Anbieter hat er mehr als 14 Jahre lang für verschiedene internationale Geschäftsbereiche von Philips Electronics gearbeitet. So baute er unter anderem die europäische Vertriebsorganisationen für asiatische Technologieunternehmen im Bereich der PoS-Hard- und Software auf. Anschließend wechselte er zu Philips Professional Displays, um dort das internationale Verkaufsteam zu leiten. Später gründete er mit IPD Solutions ein eigenes OEM-Technologieunternehmen. Nun ist er Zeta zufolge wieder in der Rolle, in der er sich selbst am liebsten sieht.

„Ich bin beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der ZetaDisplay seinen internationalen Fußabdruck vergrößert. Teil dieses Erfolgs zu sein, ist eine Herausforderung, die ich mit großer Begeisterung annehme“. sagt De Jong. „Ich freue mich, meine Erfahrungen mit unserem Team von hoch motivierten Fachleuten zu teilen. Das Beste kommt erst noch!“

Mit der Ernennung von De Jong verabschiedet sich die Zeta Niederlande auch von Edo Sleutelberg, der erst im Juni den Posten des Sales Director übernommen hatte: „Nach 12 Jahren in der Digital Signage-Branche ist es an der Zeit, dieses große Abenteuer hinter sich zu lassen und weiterzumachen. Es freut mich zu sehen, dass René de Jong diese herausfordernde Rolle übernimmt. Ich bin zuversichtlich, dass er das Wachstum zusammen mit dem Verkaufsteam fortsetzen kann“, so Sleutelberg. Wohin es ihn verschlägt ist noch nicht bekannt.