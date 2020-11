Den meisten Digital Signage Experten sind die drehenden LED-Rotoren der vergangenen ISE-Messen noch gut in Erinnerung. Die digitalen Touchpoints sorgen für WoW-Effekte am Point of Sale. Hypervsn hat viel vor mit der Technologie und möchte den ganzen Content-Produktionsprozess für 3D-Content vereinfachen. Der Gründer und CEO von Hypervsn Kiryl Chykeyuk präsentierte auf der DSS 2020 in Amsterdam die Ambitionen und Visionen des Unternehmens, die nun in der DACH-Region von Volker Unland umgesetzt werden sollen.