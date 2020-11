Der US-amerikanische Out-of-Home Anbieter Intersection überbrückt in der Vorweihnachtszeit die Kluft zwischen digitalen und stationären Einzelhandelserlebnissen. Mit der Erweiterung des OoH-Angebots ermöglicht Intersection QR-Code-gesteuerte Werbekampagnen an digitalen Screens in Bahnhöfen, an Bushaltestellen und im öffentlichen Raum in einigen der größten Städte des Landes zu erstellen und Verbraucher auf dem Weg zum Shopping zu erreichen.

Da die Nachfrage nach QR-Codes seit Beginn der Pandemie im März um 600% gestiegen ist und fast 80% der Verbraucher verstärkt mobil einkaufen, können Marken nun während der gesamten Weihnachtseinkaufssaison mit Intersection zusammenarbeiten, um den Cybermontag und andere Sonderangebote auf die belebten Straßen der Städte auszuweiten. Die digitalen Schaufenster sind in New York, New Jersey, Philadelphia, Chicago, Los Angeles und Minneapolis verfügbar.

„E-Commerce-Optionen sind zur neuen Norm für den Einzelhandel. während der COVID19-Pandemie geworden, aber das bedeutet nicht, dass die Käufer in dieser Weihnachtszeit nicht auch nach stationäre, interaktive Erfahrungen suchen“, sagte Esther Raphael, Chief Marketing Officer bei Intersection. „Wir wissen, dass Weihnachtskäufer mit 33% höherer Wahrscheinlichkeit etwas kaufen, nachdem sie Anzeigen mit Geschenkideen gesehen haben, und unsere digitalen Schaufenster bieten Marken eine großartige Möglichkeit, sich mit ihren Zielgruppen in öffentlichen Räumen auf eine ansprechende und sichere Art und Weise zu verbinden.

Das OoH-Netzwerk von Intersection erstreckt sich über die wichtigsten Regionen der USA, darunter New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, San Francisco, Dallas und Seattle, sowie Austin, Charlotte, Portland, OR, New Jersey, Houston, Minneapolis, Pittsburgh und andere. Insgesamt erreicht das Netzwerk von Intersection mehr als 50 Millionen Konsumenten über mehr als 400.000 digitale und statische Anlagen landesweit.