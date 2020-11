ZetaDisplay kündigt ein großes Update für seine Softwareplattform ‚Engage‘ an. Die nächste Generation des Digital Signage Content Management Systems (CMS) wird laut Zeta mit sofortiger Wirkung bei der internationalen Kundenbasis der Gruppe implementiert. Das Upgrade wird in zwei Phasen erfolgen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Aktualisierung der Benutzeroberfläche zusammen mit dem Umzug der Lösung in die Cloud liegt. Parallel dazu wurde ein neuer Katalog an Standard-Dienstleistungen eingeführt. Als Neuerungen führt Zeta etwa ein personalisiertes Dashboard oder auch die mögliche Verarbeitung von Live-Daten an. In den kommenden Monaten sollen regelmäßige Updates das Portfolio an Funktionen noch erweitern.

Die CMS-Plattform ZetaDisplay Engage wurde für Unternehmen aller Größen konzipiert, um schnell eine umfassende Digital Signage-Lösung mit minimalen technischen Installationsanforderungen einzuführen. Mit der Schwesteranwendung ZetaDisplay Engage+ lassen sich auch reaktionsschnelle, dynamische Kampagnen in Echtzeit umsetzen. Angebunden an IoT-Geräte können Inhalte datenbasiert aktiviert werden, etwa auf der Grundlage von Infos zur Kundendemografie im Geschäft oder dem Wetter.

„Trotz der Unsicherheit auf dem Markt haben wir auch im Jahr 2020 weiter in unser Software- und Dienstleistungsangebot investiert“, sagt Zeta CEO Per Mandorf. „Nach rund 5.000 Arbeitsstunden Entwicklungsarbeit sind wir nun bereit, die neueste Version unseres Content-Management-Systems einzuführen, das die Digital Signage-Netzwerke unserer Kunden noch besser steuert“. Der vollständige Rollout der neuen CMS-Version soll laut Zeta in den nächsten zwölf Monaten stattfinden.