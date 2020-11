Unternehmen müssen mit ihren Mitarbeitern auch im Homeoffice in Kontakt bleiben, sie informieren, verbinden und zusammenbringen. Die weite Verbreitung von „Work from Home“ und die Zunahme der Mobilität ist es für Unternehmen noch wichtiger geworden, über eine effektive interne Kommunikation zu verfügen.

Es mangelt in den meisten Unternehmen nicht an Kommunikationstools – doch die Mitarbeiter werden mit verschiedenen Informationsquellen überschwemmt: Intranet, soziales Unternehmensnetzwerk, E-Mails, Collaboration-Tools wie MS Teams oder Slack). De ist es für Mitarbeiter schwierig den Überblick zu behalten und wichtige Informationen gehen unter.

Telelogos Channel ermöglicht es Unternehmen wichtige oder dringende Informationen direkt auf den Computer-Desktop als Push Nachricht zu kommunizieren, ohne die Arbeitsgewohnheiten zu ändern oder ein zusätzliches Kommunikationstool zu installieren. Alternativ kann mit Channels auch der Sperrbildschirm und der Desktop-Background als Kommunikationsplattform genutzt werden.

„Die Idee, diese neue Softwarelösung zu entwickeln, kam uns während des ersten Lockdowns, insbesondere durch Gespräche mit unseren Kunden, die nach einer Möglichkeit suchten, ihre Kommunikation mit ihren Mitarbeitern im Home Office zu intensivieren. Sie machten uns auf die Schwierigkeiten aufmerksam, Mitarbeiter auf bestimmte kritische Nachrichten verlässlich aufmerksam machen zu wollen,“ unterstreicht Christophe Billaud, Geschäftsführer von Telelogos.

Der Digital Signage und Asset Management Spezialist Telelogos versorgt und managed mehr als 500.000 Geräte von 2.000 Kunden weltweit.

„Für Channels haben wir eng mit einer Gruppe von Großkunden und Pilotpartnern zusammengearbeitet, um eine Lösung zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen entspricht. Die Herausforderung? Der Aufbau einer Lösung, die es allen Abteilungen des Unternehmens (Kommunikation, IT, HR usw.) ermöglicht, zielgerichtet mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, so dass sie keine wichtigen Nachrichten verpassen, und sich gleichzeitig in die bestehende Infrastruktur zu integrieren, ohne ein zusätzliches Tool hinzuzufügen oder Schulungen zu benötigen“, kommentiert Christophe Billaud.

„Ein Alltagsbeispiel eines Kunden: Während eines Cyber-Angriffs war es dem Unternehmen nicht möglich, dringend alle Benutzer zu kontaktieren, um sie über die Bedrohung zu informieren und ihnen Anweisungen zu geben, wie die Verbreitung dieses Virus gestoppt werden kann…“.

„Channels ist besonders leistungsfähig, weil es sofort einsatzbereit ist und in jedem Unternehmen ohne Änderung der Ausrüstung oder Infrastruktur eingesetzt werden kann. Er nutzt die vorhandenen Standardfunktionen des Arbeitsplatzes, um effizienter zu kommunizieren, so dass die übertragenen Informationen von wesentlicher Bedeutung sind, ohne dass Mitarbeiter geschult werden müssen oder ihre Arbeitsgewohnheiten gestört werden“, fügt Christophe Billaud hinzu.