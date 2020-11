Das Schweizer Digitalunternehmen TX Group ist exklusiver Werbevermarkter von Online-Marktplätzen wie Ricardo.ch, Tutti.ch oder Homegate.ch. Dafür zuständig ist das TX Markets Advertising (TXMA) Team aus 16 Mitarbeitern unter der Leitung von Thomas Kirchesch, das über die letzten Jahre gebildet wurde. Ab 2021 wechselt das Team zum Schweizer DooH-Anbieter Goldbach.

Durch die Zusammenführung sollen die Vermarktungstätigkeiten der Goldbach effizienter und die Prozesse vereinfacht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Das TXMA-Team soll genauer die Vermarktung aus den Bereichen Goldbach Publishing, Goldbach neXT und Goldbach Group vorantreiben. So will Goldbach seine digitale Verkaufskompetenz ausbauen. Anzeigen auf den Marktplätzen und Plattformen, die TXMA betreut, können entsprechend künftig direkt über Goldbach neXT gebucht werden.