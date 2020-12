Je weniger Kontakt, desto besser – So der derzeitige Konsens, um Corona-Auflagen zu erfüllen und sich selbst und andere so gut wie möglich zu schützen. Mit seiner neuen automatisierten digitalen Besuchermanagement-Lösung will eKiosk entsprechend unterstützen. Mit „redpengoo“, der ersten In-House Softwareentwicklung des Dresdner Digital Signage-Herstellers, kann das Besucheraufkommen kontaktlos und schnell abgewickelt werden. Und das laut eKiosk ohne Warten, Medienbrüche oder aufwändiges Eintragen in Papierlisten.

Dazu gibt eKiosk ein einfaches Beispiel aus dem B2B-Bereich, das den Ablauf illustrieren soll: Ein Vertreter eines Unternehmens A wird zu einem Unternehmen B eingeladen, und erhält per E-Mail eine Einladung inklusive eines QR-Codes für den Check-In. Mit dem Code meldet sich A bei seinem Besuch im Foyer an einem sogenannten digitalen Portier, einem Gerät mit Willkommensbildschirm und QR-Code-Scanner, an. Damit wird er automatisch wie in einem herkömmlichen Empfangsbuch erfasst, seine Kontaktdaten sind bereits durch die Online-Terminvereinbarung hinterlegt. Bei Bedarf durchläuft er zusätzlich eine digitale Sicherheitsunterweisung an einem Self-Service-Terminal und erhält im Anschluss einen ausgedruckten, personalisierten Besucherausweis mit Chip, der gleichzeitig als digitaler Türöffner dient.

„Eine Check-In-Lösung mit Charme, das ist redpengoo“, erklärt Thomas Sepp, Geschäftsführer der eKiosk GmbH. Er spielt damit nicht nur auf den Sympathieträger der neuen Marke – den Pinguin im Tech-Frack – an. „Wir bieten Unternehmen aus zahlreichen Branchen wie Logistik, Industrie, Finanzen, Versicherungen und Immobilen eine sehr universelle und individuell anpassbare Anwendungsplattform. Der komplette Prozess, der hinter einem Besuchervorgang steckt, lässt sich zeit- und ressourcensparend anpassen und durch die vorgedachten Schnittstellen einfach in die bestehende Infrastruktur integrieren.“

Statt direktem Personenkontakt am Empfang oder Verwendung eines Stifts, der bereits durch viele fremde Hände ging, erlaubt redpengoo die Eingabe auf eigenen Endgeräten wie Laptop, Tablet oder Smartphone. Damit lässt sich der automatisierte Check-In bzw. Anmeldeprozess bei Betreten eines Firmengebäudes oder -geländes etwa von Partnern, Kunden, Fremdpersonal, Dienstleistern und Lieferanten organisieren und nachverfolgen. Denn Dank dem digitalisierten Check-In mit Zutrittskontrolloptionen und exakter Dokumentation bietet die Lösung auch in hohes Maß an Sicherheit. Kontakte werden nachvollziehbar und datenschutzkonform festgehalten.