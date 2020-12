„Die Zukunft von Out of Home-Werbung ist äußerst vielversprechend und mit Keith an der Spitze wollen wir unsere Angebote im Jahr 2021 noch weiter ausbauen, um den sich stetig wandelnden Anforderungen an Marken gerecht zu werden, die sich durch das sich schnell ändernde Verbraucherverhalten ergeben“, so Brian Gleason, Chief Commercial Officer der GroupM. „Keith bringt eine umfassende Expertise mit und ist zudem eine starke Führungsperson mit der Vision, unser Unternehmen kontinuierlich voranzutreiben. Diese Entschlossenheit ist eine perfekte Voraussetzung für unser angestrebtes Wachstumsziel und unseren Anspruch, immer wieder neue Innovationen für unsere Kunden zu entwickeln.“

„Ich war schon immer fest davon überzeugt, dass OOH ein stark unterschätztes Medium mit einer äußerst vielversprechenden Zukunft ist. In der Vergangenheit gab es aber noch nie einen triftigen Grund, dass OOH einen noch schnelleren Wandel vollzieht – bis jetzt“, so Keith Kaplan, Global CEO von Kinetic. „Die gesamte Branche steht vor einer tiefgreifenden Veränderung und meine oberste Priorität ist es, uns in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Ich kenne die Kolleg*innen von Kinetic schon sehr lange und basierend auf diesen Erfahrungen weiß ich, dass sie für diese ‚Revolution‘ definitiv bestens vorbereitet sind.“

Als neuer CEO wird Kaplan sich zunächst vorwiegend auf die Umsetzung seiner übergreifenden Unternehmensvision konzentrieren, die den Fokus auf Mitarbeiter, neue Angebote und Innovationen legt. Dazu zählen Investitionen in die Weiterentwicklung des gesamten Kinetic-Teams, die Entwicklung neuer Tools und Angebote sowie innovative Möglichkeiten für Agenturen und Marken auf neuen Wegen mit potenziellen Kunden via DooH in Kontakt zu treten.