JC Decaux USA verzeichnet analog zu den meisten anderen DooH-Vermarktern weltweit nicht ausgebuchte Netzwerke. Eine sehr ungewohnte Position in der Weihnachtszeit, zu der in normalen Jahren Werbeplätze voll gebucht sind.

Um die Screens und die Innenstädte mit Leben zu füllen entwickelte JCDecaux und die Los Angeles und New York City ansässige Kreativagentur Fred & Farid eine Wohlfühlkampagne. In den vier großen US-Städten New York, Los Angeles, Chicago und Boston zeigen die großformatigen JC Decaux Displays am Straßenrand positive und ermutigende Botschaften mit einem einfachen Slogan: „We Keep Going“.