Digital Out of Home (DooH) ist weltweit einer der am schnellsten wachsenden Werbekanäle. In Österreich verzeichnete die Werbeform im Vorjahr ein Wachstums-Plus von 15 Prozent. Jetzt steigt auch die Österreichische Post AG ins DooH-Geschäft ein und startet mit einem eigenen dynamisch wachsenden Netzwerk, dem „Post Werbefenster“. Zum Launch können Werbekunden ihre Botschaften in besonders frequenzstarken Wiener Postfilialen ausspielen. Dazu wurden mehrere hochauflösende 75″-Screens (191cm Diagonale) in den Schaufenstern installiert.

Zu buchen ist das gesamte Standortnetzwerk aus derzeit sieben Filialen der Post wochenweise. Die Dauer des Spots liegt standardmäßig bei zehn Sekunden und er wird alle 60 Sekunden wiederholt. Die Post spielt den digitalen Content sieben Tage die Woche rund um die Uhr aus. Werbekunden müssen dazu einfach nur Bilder oder animierte Spots anliefern. Die Bruttoreichweite soll derzeit bei rund 650.000 Kontakten pro Woche liegen.

Die Österreichische Post sieht viele Vorteile in DooH: So verbindet die Werbeform die Stärken von Außenwerbung mit digitaler Dynamik und bringt bis zu fünf Mal mehr Kontaktchancen und vier Mal mehr Werbewirkung. So könnten schnell hohe Reichweiten erzielt werden, befindet die Post. Besonders in Kombination mit weiteren Unternehmens-eigenen Werbeprodukten wie etwa physischen Flugblättern oder digitalen Prospekten im Aktionsfinder – Grundgerüst für starke Multi-Channel-Kampagnen.

Für Walter Oblin, Vorstand Brief und Finanzen der Österreichischen Post AG, sind die digitalen Werbefenster eine logische Erweiterung des Produktportfolios: „Als Werbedienstleister ist es klar, dass wir das Wachstum von Digital Out of Home nutzen und unseren Kundinnen und Kunden damit zusätzliche Reichweite anbieten. Unsere Filialen eignen sich dafür ganz besonders. Generell wollen wir als Werbepartner unsere eigene Infrastruktur künftig noch stärker nutzen.“

Das erste Feedback sowie die Buchungslage seien in den ersten Wochen und Monaten positiv. Derzeit liegt der Fokus des neuen Netzwerkes auf Wien. Weitere Filialen werden laufend mit Screens bestückt, auch mögliche Kooperationspartner werden gesucht. Im nächsten Jahr dann soll das Post Werbefenster auch in anderen Städten und Regionen etabliert werden.