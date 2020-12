DooH Telekom senkt Beteiligung an Ströer

Neu ausgegebene Ströer-Aktien im Gegenwert von rund 300 Millionen Euro erhielt die Deutsche Telekom im August 2015 im Rahmen des Verkaufs des Online-Nachrichtenportals T-Online und des Online-Vermarkters Interactive Media an Ströer. Die Deutsche Telekom wurde mit der Transaktion drittgrößter Ströer-Aktionär mit ca. 12% Anteil.

Die Aktien unterlagen einer Haltefrist von zwölf Monaten, sodass der Teilverkauf jetzt nach fünf Jahren eine übliche Portfolioanpassung ist. Der Deutsche Telekom Trust e.V. hat im Februar 2020 seine Beteiligung an der Ströer SE & Co. KGaA bereits auf 10,1 Prozent reduziert. Gleichzeitig wurden Call-Optionen auf weitere Ströer-Aktien an externe Investoren abgegeben. Diese Call-Optionen wurden jetzt ausgeübt. Dadurch hat sich die Beteiligung des Deutsche Telekom Trust weiter auf aktuell ca. 9,7 Prozent reduziert.

Der Trust ist eine Treuhandeinrichtung der Deutschen Telekom, die Treuhandvermögen hält, um Verpflichtungen der Deutschen Telekom aus betrieblicher Altersversorgung zu erfüllen. Der Erlös aus dem Verkauf wird innerhalb des Deutsche Telekom Trust investiert.

Der Deutsche Telekom Trust bleibt weiterhin der drittgrößte Aktionär der Ströer SE & Co. KGaA.