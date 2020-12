Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Wer hätte vor gut einem Jahr zu Beginn eines neuen Jahrzehnts schon erahnt, was 2020 mit sich bringt. Manche Auguren warnten vor dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, zwischen denen die EU zerrieben werden könnte. Andere Experten wiesen auf einen ungeregelten Brexit hin und wieder andere Fachleute mahnten schon längst überfällige Reformen der EU oder der Bundesrepublik an. Aber ein Virus in Wuhan sollte Vieles, auch Liebgewonnenes gründlich auf den Kopf stellen.

Was mit einer Randnotiz in den Medien begann, wuchs sich schnell zu einem weltweiten Flächenbrand und der eine oder andere Blick richtete sich bereits auf die letztlich doch fragilen internationalen Lieferketten. Der mithin deutlichste Beweis, dass irgendetwas nicht mehr stimmte, stellte die Digital Signage Branche dann allerspätestens auf der ISE in Amsterdam fest, auf welcher bereits die großen Hersteller schon nicht mehr präsent waren oder auf der Euroshop in Düsseldorf, deren Reihen sich ebenfalls merklich gelichtet hatten. Und plötzlich war er da, der erste Lockdown!

Wie viele Marktbegleiter blickten auch wir zum Wechsel in ein neues Jahrzehnt recht hoffnungsvoll in die Zukunft, denn die zurückliegende Dekade hat für die Digital Signage Community endlich den ersehnten Durchbruch gebracht. Neue Produkte und Projekte gab es zuhauf und jedes Jahr wuchsen die Auftragsbücher. Warum sollte es nicht so weitergehen?

Doch mitten hinein in den ersten Lockdown im Frühjahr zeigten sich noch ganz andere, vollkommen unerwartete Folgen des quasi über Nacht in weiten Teilen eingefrorenen wirtschaftlichen Lebens. Solidarität und Zusammenhalt erlebten eine neue Blüte, nicht nur unter den Kollegen sondern auch mit den meisten Partnern und Kunden. Plötzlich saßen alle in einem Boot und oftmals halfen nur gemeinsame Kraftanstrengungen, Schlimmeres zu verhindern. Und so zeigte sich auch sehr oft Gutes und manche längst verloren geglaubte Tugend wie etwa Loyalität und Partnerschaft oder auch der feste Glaube daran, dass es fast immer einen Ausweg gibt.

Jetzt, am Ende dieses denkwürdigen Jahres 2020, wage ich sogar die Aussage, dass wir letztlich gestärkt aus dem Jahr gehen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass es sicher immer wieder lohnt, Bewährtes zu hinterfragen oder zu verbessern. Manches läuft jetzt sogar effizienter als vorher.

Aber vor allem hat dieses Jahr deutlich gezeigt, dass nicht nur Zusammenhalt und Solidarität wichtig sind, sondern sich auch in schwierigen Zeiten Ausdauer, Konzentration auf das Wesentliche und bisweilen auch Improvisationskunst meistens ans Ziel führen. Ich glaube, das haben wir uns nicht nur nochmals selbst bewiesen, sondern dies durften auch viele andere Branchenvertreter selbst erfahren. Und das sollte uns alle zumindest ein bisschen stolz machen.

Was wird 2021 mit sich bringen? Sicherlich werden wir doch noch etwas länger mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen und zu leben haben, als es die in jüngster Zeit durchaus hoffnungsvollen Nachrichten aus der Biotech- bzw. Pharma-Branche vermuten lassen. Mit Blick auf die Digital Signage Branche gehen wir davon aus, dass es im nächsten und höchstwahrscheinlich auch den kommenden Jahren sicher noch einige deutliche Veränderungen am Markt geben wird. Dem blicken wir aber gespannt entgegen. Möglicherweise wird es im Digital Signage Sektor auch zu weiteren Konsolidierungen des Marktes kommen, wobei wir uns vorstellen können, hier auch die eine oder andere aktive Rolle zu spielen.

Was auch das neue Jahr für Sie, als interessierte invidis-Leser, bringen mag, ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles nur erdenklich Gute.

Ihr Dietmar Otto