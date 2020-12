Das Jahr 2020 sollte ein sehr interessantes Jahr mit vielen neuen Initiativen im Produkt- und Installationsbereich werden. Vertrieblich gesehen und von den Projekten her waren wir Anfang 2020 sehr gut dabei.

Kurz nach Silvester erhielten wir die Information über die Lage in China. Keiner von uns hatte eine Vorstellung davon, wie sich die Welt in den kommenden Monaten entwickeln würde. Unsere Vorbereitungen für die ISE, die Anfang 2020 in Amsterdam stattfinden sollte, waren schon lange in vollem Gange. Die Messe in Amsterdam wurde nicht abgesagt und wir hatten alle ein Gefühl, dass wir mit dem Schrecken davongekommen waren. Es sollte sich jedoch kurze Zeit später herausstellen, dass die globale Lage viel schlimmer war als zuerst angenommen und der erste Lockdown kam. Ab diesem Zeitpunkt wurden alle Projekte von heute auf morgen wegen der Unsicherheit verschoben oder gar abgesagt.

Projekte, die auf „Hold“ gesetzt wurden, häuften sich auf unseren Schreibtischen. Unsere dänischen Mitarbeiter mussten mit einer sogenannten Lohnentschädigung zu Hause bleiben, und unsere Mitarbeiter in Deutschland wurden in die Kurzarbeit geschickt in der Hoffnung niemanden entlassen zu müssen. Wir haben versucht, durch digitale Meetings mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben. Dies war notwendig, da unsere Reiseaktivitäten gleich Null waren. Es war eine große Herausforderung, dass Präsenztermine kaum möglich waren und alles vom Office aus stattfand. Dies liegt nicht in der Grund-DNA des Betriebes und leider ist dies eine Situation, auf die wir uns immer noch einstellen müssen. Wir haben die Zeit damit verbracht, uns neu zu organisieren und auszuprobieren, welche Aufgaben mit unseren Ressourcen erledigt werden können und wir mussten unsere Routinen ändern, weil die meisten Präsenztermine eben nicht möglich waren. Wir hatten besonders damit zu kämpfen, dass alles unvorhersehbar war und dass wir uns nicht mehr auf eigentlich festgelegte Zeitpläne verlassen konnten.

2020 war ein Vakuum, anders kann ich es nicht beschreiben.

Heute – Ein sehr zurückhaltender Markt

Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Es geht langsam, aber sicher mit den großen Projekten voran. Der Markt ist immer noch sehr zurückhaltend. Zurückhaltung – dies ist wahrscheinlich das beste Wort, das unsere momentane Zeit beschreiben kann. Installationen im Sportbereich lassen immer noch auf sich warten. Dieser Markt ist von seinen Zuschauern abhängig und solange es immer noch leere Stadien und Arenen gibt, glauben wir nicht an einen Schub in dieser Richtung.

Außerhalb des Sportsbereichs sieht es zum Glück wieder besser aus. Leider verzögern sich unsere Großprojekte immer noch, werden aber nicht abgesagt und dies ist für uns ein positiver Standpunkt.

Unsere Prognose für das Jahr 2021

Es ist schwer zu sagen, wie das Jahr 2021 oder die kommende Zeit im Allgemeinen aussehen wird. Wir haben nicht das Gefühl, dass die Pandemie überstanden ist, sondern wir fühlen uns immer noch mittendrin. Wir müssen immer noch im Auge behalten, dass unsere Pläne und Projekte verschoben werden können und, dass nichts sicher ist, bis es fertig installiert ist. Wir analysieren den Markt und sind sehr gespannt auf die Entwicklung. Generell hatte der 2. Lockdown aber einen wesentlich geringen Impact auf das Geschäft und auf Basis dessen blicken wir positiv in die Zukunft.

Neue Möglichkeiten

Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Welt nicht so ist, wie sie war. Der Markt ist nicht der gleiche. Einige Märkte sind leider vollständig zum Stillstand gekommen, während andere Märkte entstanden sind. Insbesondere Virtuelle Meetings sind die Zukunft und der Markt wird hier weiterwachsen. Wenn wir uns nicht persönlich treffen können, muss das technische Equipment professionell und zuverlässig sein. Hier können wir eine außerordentlich große Nachfrage nach unseren Lösungen verzeichnen.

Die Meeting-Kultur wird sich ändern und hier sehen wir große Absatzmöglichkeiten für LED Displays und Zubehör. Dieser Markt war zwar schon immer da, jetzt aber mit einer ganz neuen Bedeutung.