Wir schauen auf ein turbulentes und aufregendes Jahr 2020 zurück. Wir können stolz berichten, dass die Pandemie und nicht getroffen hat. Sowohl unsere Mitarbeiter und Familien, als auch die Geschäftszahlen des Unternehmens sind von Einschlägen des Virus verschont geblieben. Wir sind weiterhin auf Wachstumskurs.

Besonders zwei Aspekte haben hier zum Wachstum des Unternehmens beigetragen: Zum einen hat sich bezahlt gemacht, dass wir schon vor COVID19 auf eine konsequente Digitalisierung des Unternehmens gesetzt haben. Die Umstellung auf dezentrales und effizientes Zusammenarbeiten hat keinerlei Umstellungsschwierigkeiten bereitet. Auch bei der Produktion wurden in diesem Jahr weitere Schritte der Digitalisierung vorgenommen, die unserem Team helfen, das anhaltende Wachstum zu meistern. Zum anderen fahren wir seit Anfang des Jahres, also schon vor der Pandemie, eine starke Strategie zu digitalem Marketing. Durch die Pandemie trugen diese Aktivitäten noch schneller Früchte, als erwartet.

Unsere klare Ausrichtung auf die zwei großen Märkte der AV- und IT-Technologie hat sich bewährt. In beiden Märkten werden unsere Produkte in vielfältigen Lösungen und Kundenanwendungen eingesetzt. Zum Beispiel profitieren wir vermehrt von Projekten im DOOH-Bereich: Hier werden Strukturen zunehmend vernetzt und Stromverbräuche überwacht. Am Ende geht es darum Kosten der DOOH Betreiber einzusparen. Mit unserer Lösung können dabei Serviceeinsätze, Stromkosten und TOC enorm minimiert werden. Wie genau das geht? Eine dieses Jahr veröffentlichte Fallstudie zusammen mit Kilchenmann erklärt dies.

Wir schauen also zuversichtlich auf das neue Jahr: Wir glauben, dass die Pandemie, wenn nicht erfolgreich bekämpft, so doch stetig zurückgedrängt wird und COVID19 seinen Schrecken zusehends verlieren wird. Die Digitalisierung, die Vernetzung und die Nachhaltigkeit wird in der AV- und IT-Branche die Nachfrage nach unseren Produkten weiter beflügeln. Somit freuen wir uns auf ein erfolgreiches Jahr 2021!

