Vor einiger Zeit stand Solidsense vor der Herausforderung, eine beeindruckende Touch-Installation für eine große Messedemonstration zu entwerfen. Daraufhin entwickelte der Entwicklungs-, Systemintegrations- und Software-Spezialist gemeinsam mit Touch-Spezialist Zytronic und weiteren Partnern den „Radiant Touch“ auf Basis von LGs transparenten OLED.

„Oft werden bei großformatigen AV-Displays aufgrund der Kosten optische Touch-Technologien eingesetzt. Bei einem transparenten Design-Display hätte das jedoch einen unschönen Rand um die tOLED herum zur Folge gehabt“, erläutert Zytronic in einer Mitteilung. Da man so nicht die vom Kunden spezifizierten Anforderungen für ein „Invisible Touch”-Design erfüllen hätte können, mussten die Entwickler umdenken. Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit den Partnern Innovatus und Printec-DS eine maßgeschneiderte Touch-Lösung entwickelt. Das Ziel: dem transparenten, superschlanken Display sozusagen heimlich ein interaktives Upgrade verleihen, das für den Benutzer nicht wahrnehmbar ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der ZyBrid-Sensor von Zytronic, der auf dem neuesten 55″ tOLED von LG montiert ist, bietet reaktionsschnelle Multitouch-Fähigkeit (mPCAP) und liefert schnell bis zu 100 gleichzeitige Interaktionspunkte. Zytronic investierte mehrere Millionen Dollar in einen neuen Touch-ASIC (anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis), der in den verwendeten ZXY500-Controller eingebettet ist. So konnte er in dieser Anwendung direkt und unsichtbar mit dem Oberflächenglas des tOLED verbunden werden – ohne jeglichen Luftspalt zwischen Touch-Sensor und Display. So ist die präzise und genaue Steuerung über Berührungen möglich, während das Display schlank und rahmenlos bleibt. Am Ende war die Lösung kaum dicker als das Original tOLED selbst.

Das als „Radiant Touch“ betitelte Display liefert laut Zytronic faszinierende AV-Erlebnisse und soll sich ideal für das Bewerben exklusiver Marken in Showrooms oder für den Einsatz in Premium- und Messeinstallationen eignen.