Indoor-Weihnachtsfeiern sind in diesem Jahr fast ein Ding der Unmöglichkeit. Mit beschränkter Personenanzahl, Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln zu feiern verspricht wenig Freude. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern aber dennoch Wertschätzung zur Weihnachtszeit zeigen, denn digitale Alternativen gibt es viele. Die einfachste Form der digitalen Weihnachtsfeier ist natürlich per Videochat. Tools gibt es hierfür mit Zoom, Teams und Co. mittlerweile zahlreiche. Den Glühwein und die Plätzchen müssen dabei nichtmal zwingend selbst vorbereitet werden. Einige Unternehmen verschicken Care-Pakete an ihre Mitarbeiter, denen teilweise sogar Dekoration und Weihnachtsmützen beiliegen. Sogar das Wichteln per Videokonferenz ist möglich. Allerdings funktioniert diese Art der digitalen Vernetzung besser in kleinen Gruppen, sonst entsteht schnell chaotisches Stimmen-Wirrwarr.

Eine bessere Option könnten dann virtuelle Events sein, an denen Mitarbeiter teilnehmen, aber nicht aktiv interagieren können. Hier steht Entertainment im Fokus, ob lustige Vorführung, Radioshow oder auch ein Heimkino-Abend. Kreative Chefs können hier in der Belegschaft punkten. So trenden gerade etwa digitale Weinproben, bei denen jeder Teilnehmer vorab eine Flasche Wein zugeschickt bekommen hat. Auch weihnachtliche Gamification ist beliebt, zum Beispiel gemeinsam in der Videokonferenz Weihnachtsrätsel lösen oder auch Geschicklichkeitsspiele absolvieren. Alternativ bieten sich digitale Escape Rooms an, die gerade ebenfalls stark im Trend liegen und einen großen Spaßfaktor bieten, ohne dabei gegen die Corona-Regeln zu verstoßen.

Digital ist heutzutage fast alles möglich, die Weihnachtsfeier muss im Unternehmen also auch in der Krise nicht zwingend ausfallen.