Vor wenigen Jahren unvorstellbar dominieren heute nicht mehr die beiden koreanischen Anbieter LG und Samsung den LCD-Markt. Chinas weitgehend unbekannter Display-Gigant BoE und weitere Festland-China Displayhersteller haben insbesondere auch dank staatlicher Subventionen das Preisniveau im LCD-Markt soweit gedrückt das zum Jahresende nun selbst Samsung die Produktion von LCD-Panels einstellt.

Doch LCDs stehen für den Löwenanteil der verkauften Displays weltweit, ob als TV-Gerät, Desktop Monitor auf dem Schreibtisch und natürlich auch als Digital Signage Display. Auch wenn OLED und DirectView LED – insbesondere MicroLED und MiniLED – als das technologische Nonplusultra im Digital Signage Markt gelten, wird das Mengengeschäft im B2C als auch B2B-Markt von kostengünstigen LCD-Displays dominiert.

In diesem preislich attraktiveren Markt entwickeln LG und andere Display-Hersteller weiterhin eine Vielzahl von Technologien, um Displays mit besserer Bildqualität zu bieten. Bei der Auflösung der LCD-Panels hat sich mit UHD (4k) schon ein Standard entwickelt der so gut wie alle FullHD-Displays vom Markt verdrängt hat.

Die nun am Markt verfügbaren UHD-Displays werden über Jahre hinweg mehr als ausreichend Auflösung bieten – der Flaschenhals liegt hier beim verfügbaren Content bzw. der effizienten Übertragung. Auch wenn immer mehr Display-Anbieter mit 8k-Displays auf den Markt kommen, bringt die nochmals verbesserte Auflösung bei Standard-Display Größen zwischen 50-60“ keinen nutzbaren Vorteil. Selbst im anspruchsvollen Digital Signage B2B-Markt sind Use-Cases für 8k noch rar gesät. (Command and Control Room, Gesundheitswesen, Flugsicherung)

Also setzen LG & Co nun den Schwerpunkt bei LCD-Produkten auf die Verbesserung von Kontrast und Farbwiedergabe. Displays mit Mini-LED Hintergrundbeleuchtung sind die Ergebnisse dieser Entwicklungsbemühungen.

Next Level Contrast: Die Evolution der Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung von LCD-Displays hat in den vergangenen Jahren mehrere Evolutionsstufen erlebt.

Die erste Generation der damals revolutionären Flachbildschirme wurden mit CCFL (Cold-Cathode Fluorescent Lamp) hinterleuchtet. Denn im Gegensatz zu Röhrenfernsehern (CRT) oder selbstleuchtenden Technologien wie OLED oder DirectView LED benötigen LCD-Displays eine flachte Hintergrundbeleuchtung.

hinterleuchtet. Denn im Gegensatz zu Röhrenfernsehern (CRT) oder selbstleuchtenden Technologien wie OLED oder DirectView LED benötigen LCD-Displays eine flachte Hintergrundbeleuchtung. Die nächste Evolutionsstufe der Hintergrundbeleuchtung war EDGE-LED – dabei wurden LED-Stripes an den Kanten installiert. Die Bautiefe der Displays konnte damit nochmal sichtbar reduziert werden.

– dabei wurden LED-Stripes an den Kanten installiert. Die Bautiefe der Displays konnte damit nochmal sichtbar reduziert werden. Doch auch EDGE-LED hatte den Nachteil das immer nur der ganze Displaybereich gleich ausgeleuchtet wurde. Direct LED in Verbindung mit Local Dimming und FALD (Full Array Local Dimming) ermöglichte die heute dominierende Art hohe Kontraste auf Displays darzustellen.

Nun folgt also mit der Mini-LED-Technologie die nächste Stufe der Miniaturisierung der Hintergrundbeleuchtung bei LCD-Displays. Die geringere Größe der Mini-LEDs ermöglicht es den Herstellern, mehr LEDs in die gleiche Bildschirmgröße zu packen und so die Helligkeit im Vergleich zu normalen LCD-Fernsehern zu erhöhen. Außerdem ermöglichen mehr Dimmzonen eine präzisere Steuerung der Helligkeit. So kann ein Mini-LED-Fernseher tiefere Schwarztöne und ein höheres Kontrastverhältnis als andere Arten von LED-hinterleuchteten Displays erreichen. Sowohl helle als auch dunkle Szenen profitieren stark von diesen Leistungsverbesserungen und erscheinen realer.

LGs neues 86-Zoll 8K-Flaggschiff mit Mini-LED-Technologie verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die aus fast 30.000 winzigen LEDs und fast 2.500 Dimm-Blöcken besteht und für herausragende Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 sorgt – eine bisher unerreichte Leistung für einen LCD-Fernseher.