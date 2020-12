Das Jahr 2020 brachte eine Rekordnachfrage nach TVs, Weißer Ware und natürlich auch IT-Produkte wie Desktop-Monitore und Notebooks. Ein Großteil der Weltbevölkerung arbeitet auf einmal von zuhause – da bekam die technische Aufrüstung des Heims oberste Priorität. Die Nachfrage wird sich 2021 sicherlich wieder auf das Niveau von 2019 einpendeln. Auf der anderen Seite war das Pandemie-Jahr ein „Annus horribilis“ für Anbieter großer Displays im öffentlichen Raum (besser bekannt als Digital Signage).

Der Absatz von Fernsehern wuchs 2020 zweistellig – um fast 20% – während der mengenmäßig kleine professionelle Displaymarkt um eine ähnliche Größe zurückgegangen ist. Die durchschnittliche Displaygröße wuchs, 9 von 10 TVs sind Smart TVs vollgepackt mit Apps, Streaming-Features und AI-Intelligenz.

Im kommenden Jahr werden Verbraucher laut den Marktforschern der NPD-Group ihre TVs weiter updaten, upgraden und upsizen – also größer, smarter und mehr connected. Doch welche Trends werden zusätzlich den TV Markt und den auf Consumer-TV basierten Digital Signage Markt 2021 beeinflussen. Ein Überblick

MicroLED

Das größte Thema auf der CES 2021 wird MicroLED: Im Premiumbereich als DirectView Variante wie sie von Samsung The Wall, LG Magnit, Sony Crystal oder von Sharp The Canvas für B2B-Projekte angeboten werden. Die Preise sind soweit gefallen, das nun auch gut betuchte High Net Worth Individuals (HNWI) – Stand Juni 2020 waren es weltweit 13 Millionen Privatpersonen mit mehr als 1 Mio USD flüssiger Mittel – MicroLED basierte Displays ins heimische Wohnzimmer stellen können. Für die Massen wird MicroLED zukünftig die führende Technologie für Hintergrundbeleuchtung von klassischen LCD-Display werden. Auch Premium-Mobiltelefon-Displays werden bald mittels MicroLED beleuchtet. Apple steht laut Marktgerüchten kurz vor dem Durchbruch.

8K-Auflösung

„Weil wir es können“ ist die übliche Antwort auf die Frage nach der Nachfrage von 8K-Displays. Bis auf wenige Nischen im Professionellen Displaysegment (Analyse von Röntgen-Bilder im Gesundheitswesen, Kontrollräume und Flugüberwachung) fehlt es noch an 8K-Usecases. Aber die Technologie ist vorhanden und bietet auf Messen aufregende Bildqualität. Bis ausreichend 8k-Content verfügbar ist um den Kauf von ultrahochauflösenden Displays auch im Consumer-Segment zu rechtfertigen, wird es noch etwas dauern. Mit der Sommerolympiade in Tokio soll erstmals ein großes Sportevent in 8k produziert werden. Ein netter Showcase – aber die Übertragung von 8k-Material ins heimische Wohnzimmer, geschweige denn auf Digital Signage Screens im Supermarkt, ist noch zu aufwändig. Auch ist der Stromverbrauch von 8k-Displays im Vergleicht zu 4k spürbar höher. Aber nach 4k kommt 8k – das ist sicher.

AI /IoT

Smart TVs sind Standard – nicht nur auf der CES 2021. So gut wie alle Displays sind mit performanten SoCs ausgestattet und ersetzten Settop-Receiver. Für Netflix, Amazon Prime, YouTube oder OTT-Angebote von Vodafone, Telekom & Co bieten die neuen Displays mehr als ausreichend Power. Auch sind die gängigen Voice Assistenten (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri) zur einfacheren Bedienung und Integration ins Smart Home an Bord.

Auch bei professionellen Displays ist zusätzliche Intelligenz und Sensoren gefragt. Präsenz- und Luftqualitätssensoren helfen auch in der Post-COVID Zeit das notwendige Vertrauen in die Nutzung von Meetingräume wiederherzustellen.

Design

Neben größeren TVs liegen auch Zubehör wie Soundbars und Halterungen im Trend. Die Zeiten in den Displays in die Wohnzimmerwand gestellt wurden sind vorbei. Das Display wird zum eigenständigen Design-Objekt mit ansprechendem Standfuß und optisch ansprechendem Kabelmanagement. In Zeiten von Röhrenfernsehern war die fränkische TV-Manufaktur Loewe noch das Maß aller Dinge. Heute werden die Trends in Korea designed, ob bei Samsung (The Serif, The Frame, The Sero) oder bei LG (Rollable OLED, Signature Serie).

Auch im professionellen Displaymarkt spielt das Design eine immer größere Rolle. So sind die Microsoft Surface Hubs auch wegen ihrem aufregenden Design äußerst gefragt – nicht nur in Chefbüros. Auch SharpNEC schafft es mit der Infinityboard-Serie Display und Collaboration-Peripherie in einem ansprechenden Gehäuse zu integrieren.

Displays sind überall

Früher waren großformatige Displays ausschließlich im Wohnzimmer oder als professionelles Displays im öffentlichen Bereich zu finden. Nun sind auch Armaturenbretter und Schalter riesigen Displays gewichen. Die Automotive-Disruptor von Tesla und Byton waren die ersten, nun sind breite Displays auch in neuen Serien-Fahrzeuge der Volumenhersteller omnipräsent. Mercedes-Benz zeigt auf der CES 2021 erstmals einen ultrabreiten MBUX Hyperscreen in der neuen batterieelektrischen S-Klasse (EQS).

Was wird die Displaytechnologie der Zukunft?

Ob LCD, QLED, OLED oder (Micro/Mini) LED – auch auf der CES 2021 werden keine bahnbrechenden Veränderungen in der Display Technologielandschaft erwartet. Jeder Hersteller hat seine Präferenzen, Patente und (Zugriff auf) Produktionsanlagen. Prinzipiell gilt, bis 100 Zoll werden LCD/QLED/OLED-Displays auch noch in absehbarer Zukunft die führende Technologien sein. Alles über 100“ ist die Domäne von (Micro/Mini) LED. Es wäre eine Überraschung wenn die Branche nicht neue rollbare / biegbare OLED in TV-Konzepte präsentiert. Inwieweit die Konzepte für mehr tragen als nur Showstopper, bleibt abzuwarten.

5G

Ohne 5G wird auch auf der CES 2021 keine Produktpräsentation auskommen. Der neue Mobilfunkstandard soll breitbandige Anwendungen nicht nur in B2B-Branchen sondern auch die B2C-Welt bringen. Während Consumer TV in absehbarer Zeit noch auf 5G verzichten können, werden mobile Devices