Der Out-of-Home-Experte Epamedia befindet sich auf Expansionskurs: Seit dem vergangenen Jahr werden step by step größere Städte in Österreich mit digitalen Citylights ausgerüstet. Eine erstaunliche Wende, nachdem Epamedia durch Eigentümerwechsel sich zwischenzeitlich ausschließlich auf statische Plakatfläche konzentrierte.

Nach Villach im letzten Jahr, war es im Oktober in Salzburg und Innsbruck so weit, und weitere Städte werden folgen. Dass der Schritt der digitalen Erweiterung auch im außergewöhnlichen Jahr 2020 richtig war, steht für die Nummer 2 nach Gewista indes außer Frage.

Die Auslastung der digitalen Stelen ist anhaltend hoch, immer mehr Kunden schätzen die vielfältigen Möglichkeiten, welche die digitalen Citylights bieten: Die annähernd randlosen 75-Zoll High Bright Displays mit Full-HD Auflösung erlauben animiertes Bewegtbild, eine hochwertige Farbwiedergabe, hohe Auflösung und für den Außeneinsatz optimierte Kontrastverhältnisse. Das Frontglas ist weitgehend entspiegelt, so dass der Content auch wirklich gesehen werden kann.

Kampagnen können bei Epamedia flexibel gebucht werden – bis zu 1.000 Spot-Wiederholungen pro Stele bringen eine hohe Aufmerksamkeit mit sich. Besonders in der dunklen Jahreszeit sorgen die digitalen Citylights dafür, dass Werbekunden länger gesehen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass der Vertrieb der digitalen Citylights in Salzburg und Tirol außerordentlich gut angelaufen ist. Überrascht sind wir aber nicht, denn der Trend zur Digitalisierung ist in der Gesellschaft und bei unseren Kunden klar angekommen. Für uns ist der digitale Ausbau ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Studien untermauern, dass digitale Außenwerbung signifikant häufiger wahrgenommen wird, und zwar in allen Altersgruppen gleichermaßen. Damit ist digitale Außenwerbung ein unverzichtbarer Bestandteil bei einem ausgeklügelten Werbemix und heute einfach nicht mehr wegzudenken“, erläutert Brigitte Ecker, CEO von Epamedia.