Out of Home Schweppes bringt Farbe in die Städte

Eine ausgefallene Neonfarbgebung setzt den Auftritt ins richtige Licht und sorgt für echte Eyecatcher. „Die neue Schweppes-Kampagne vereint starke Visibilität in Kombination mit positiv belegten Claims und sorgt für eine hohe Aufmerksamkeit und zusätzliche Kaufimpulse zur abverkaufsstarken Weihnachtszeit“, sagt Lars Dammertz, verantwortlich für das Marketing Schweppes Deutschland und Leiter AFG/Neue Marken bei der Krombacher Brauerei. „Mit der Kampagne bringen wir die Marke zum Leuchten und ein bisschen Farbe in die dunkle Jahreszeit, die 2020 einmal mehr besonders ist.“

Die aktuelle Kampagne positioniert die Produktvielfalt als erste Wahl für die bevorstehenden Feiertage. Neben dem Range-Motiv „Bunter die Gläser nie klingen“ sind Schweppes Bitter Lemon („Oh lemon tree, oh lemon tree“), Schweppes Tonic Water („Silent night, tonic night“), Schweppes Russian Wild Berry („We wish you a berry xmas“) und Schweppes Ginger Ale („Ginger Ale, Ginger Ale, Ginger all the way“) Teil der Kampagne. Zu sehen sind die Motive ab Mitte Dezember an über 3.000 hochfrequentierten Standorten auf City-Light-Boards/Mega-Lights, Großflächen, City-Light-Postern und City-Light-Säulen in ausgewählten Metropolen in Deutschland sowie in den österreichischen Städten Salzburg und Wien. Digital-Fans werden die Kampagne auf DooH-Screens allerdings nicht sehen können. Eine Digitalverlängerung findet ausschließlich über Social Media Kanäle statt.

Insgesamt werden damit durch OoH in Deutschland und in Österreich über 165 Millionen Kontakte erzielt. Mehr als 40 Millionen weitere Kontakte erreicht die digitale Verlängerung der Kampagne auf den Social Media-Kanälen von Schweppes, darunter YouTube, Facebook und Instagram. Entwickelt wurden der Look und die Texte von der Werbeagentur GLÜCK Berlin, die seit 2017 für Schweppes Deutschland und Österreich tätig ist. „Schweppes ist das Original – auch an den Festtagen. Wir sind stolz auf unseren Kunden, dass er trotz aller Kontaktbeschränkungen etwas Farbe in die Haushalte bringt“, sagt Bastian Meneses von Arnim, Kreativ-Geschäftsführer GLÜCK.