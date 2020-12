Out of Home Wenn die U-Bahn zum Spielparadies wird

Absolutes Highlight war die Station Oxford Circus, wo an allen vier Zugängen das ikonische London Tube Signet durch Sony Playstation Icons ersetzt wurden. Nicht rein zufällig ist am Oxford Circus auch der Microsoft Flagshipstore zuhause. Ein PR-Stunt direkt vor den Toren des größten Wettbewerbers hat seine eigenen Reize. Auch temporär mit PS5 Symbolik ersetzt wurde die klassische Bahnhofsbeschilderung auf den Bahnsteigen der Bakerloo, Victoria und Central Linien.

Sony hat sich trotz Corona-Pandemie entschieden den Launch auch im öffentlichen Raum zu zelebrieren. Fotografen und Videoteams waren unterwegs, um die Reaktionen der wenigen Tube-Fahrgäste aufzuzeichnen und sie auf Social Media zu teilen. Selbst in Krisenzeiten zeigt (D)OoH wie stark große Bilder und überraschende Momente im öffentlichen Raum funktionieren. Die Kampagne hat weltweit eine sehr große Aufmerksamkeit erzeugt – Out of Home meets Social Media.