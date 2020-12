Personalien Lisa-Sophie Hemersam wird Key Account Managerin TV & Digital out of Home

Bei Goldbach Austria ist die 32-jährige Wienerin eine steile Karriereleiter hinaufklettert. Nach ihrem Eintritt 2017 im Bereich Disposition und Agency Management, stieg die Magistra der Publizistik und Kommunikationswissenschaft und Bachelor in Koreanologie zunächst im April 2019 als Account Managerin in das Sales Team ein. Seit Dezember 2020 vertraut man ihr nun als Key Account Managerin die Betreuung ausgewählter Werbekunden an.

„Lisa hat in ihren bisherigen Tätigkeiten als Agency Managerin und Account Managerin bewiesen, dass sie für unsere Kunden eine zuverlässige und äußerst kompetente Ansprechpartnerin ist. Ich bin überzeugt, dass sie auch in ihrem erweiterten Aufgabengebiet ihrer neuen Verantwortung bestens gerecht wird.“, zeigt sich Ralf Schalkhammer, Sales Director bei Goldbach Media Austria voll des Lobes.

Vor ihrem Einstieg bei dem Vermarktungs-Profi arbeitete Lisa-Sophie Hemersam im Qualitymanagement von ratiopharm, sowie in Gastronomie- und Touristik-Managementfunktionen.