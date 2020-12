Staples Deutschland nutzt ab sofort die Lexmark Publishing Platform for Retail (PPR) zur effizienten Verwaltung der Beschilderung im Verkaufsraum. Der Bürobedarfsanbieter automatisiert über die seit 2020 auf dem Markt verfügbare V10-Version der Lösung das effiziente Drucken von Etiketten und Instore-Beschilderungen aller Art im gesamten deutschen Filialnetzwerk. Staples verwaltet papierbasierte Regalschilder und Warenetiketten als auch Digital Signage und elektronische Regaletiketten (ESLs) mit der Lösung des Druckerherstellers. Die Lexmark-Lösung wird über die in Frankfurt am Main gehostete Lexmark-Cloud bereitgestellt und basiert auf AccessVia, einem Digital Signage CMS das von Lexmark übernommen wurde und in mehr als 70.000 Stores weltweit eingesetzt wird.

Lexmarks Publishing Platform for Retail (PPR), die bereits bei verschiedenen europäischen Retailern zur Verwaltung und Erstellung gedruckter sowie digitaler Einzelhandelsbeschilderungen zum Einsatz kommt, bietet auch Staples Deutschland viele Vorteile: Es entfallen nicht nur die hohen Kosten für das Hosting einer Vor-Ort-Print-Lösung, sondern auch der zeitliche Aufwand, der für das Betreiben einer lokalen Lösung durch geschultes Personal in den Filialen erforderlich ist.

Die gesamte technische Infrastruktur, inklusive Systeminstallation und -konfiguration, Serverbetrieb und -wartung, Datenintegration sowie Vorlagenentwicklung, wird von einem dedizierten Lexmark-Expertenteam aus der Cloud zugeliefert – Staples muss also kein internes Know-how im eigenen IT-Team aufbauen.

Der Einsatz der Lexmark Lösung lässt sich schrittweise erweitern, sei es beim Umstieg von Print-Etiketten auf Digital Signage oder bei der Anwendung auf mobilen Endgeräten. Die PPR-Lösung ist auch für die mobile Anwendung sofort einsatzbereit und mit den im Einzelhandel verwendeten Handheld-Geräten kompatibel. Mitarbeiter können die Beschilderung so direkt vom Verkaufsraum aus verwalten und dabei gleichzeitig weiter für ihre Kunden im Geschäft zur Verfügung stehen.

„Wir waren beeindruckt von der neuen Lexmark V10-Benutzeroberfläche und der mobilen Anwendung, die es den Kollegen in den Ladengeschäften ermöglicht, Schilder und Etiketten direkt vom Verkaufsraum aus zu verwalten“, kommentiert Michael Sieber, Head of IT bei Staples Deutschland. „Wir haben uns für das Lexmark-Cloud-Angebot entschieden, da unsere Strategie darin besteht, das Hosting von Anwendungen nach Möglichkeit auszulagern. So können wir unsere Kosten reduzieren, vom Know-how des Lexmark Cloud-Teams profitieren und gleichzeitig unsere Ressourcen auf unser Kerngeschäft, Beratung und Verkauf, konzentrieren.“