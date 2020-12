Axel Springer erwirbt die Mehrheitsbeteiligung am Berliner Start-up Framen. Framen existiert seit 2018 und betreibt mit framen.io eine Vermarktungsplattform, die adressierbare, kontextuelle Werbung auf digitalen Außenflächen zum Beispiel in Fitness-Studios, Hotels und Einkaufszentren platziert. Die lokalen Partner (Digital Signage und DooH-Netzwerkbetreiber) von Framen können die Werbevideos zusätzlich zu ihren eigenen Inhalten einspielen und sich so eine neue Monetarisierungsmöglichkeit erschließen. Stand Dezember bespielt Framen über 3.500 Screens in 425 Städten in Deutschland und erreicht damit laut eigenen Angaben bis zu 100 Millionen Impressions pro Monat. Perspektivisch soll die Anzahl der angebundenen Screens in ganz Europa massiv ausgebaut werden.

Zukünftig wird Framen eng mit dem Axel Springer Vermarkter Media Impact kooperieren, indem Media Impact in die Vermarktung der Digital-Out-of-Home-Werbeflächen von Framen einsteigt und damit Werbekunden erstmals eine 360-Grad-Vermarktung ihrer Kampagnen in Print, Digital und DooH anbieten kann. Geplant ist außerdem, über die Plattform von Framen zukünftig nicht nur Werbevideos, sondern auch Content der Medienmarken von Axel Springer, wie etwa die Bundesliga-Highlights aus dem im Sommer 2020 erworbenen DooH-Rechtepaket, auszuspielen.

Axel Springer sichert sich DooH-Bundesligarechte bis 2025 Axel Springer hat beim Bieterverfahren der DFL im Juni 2020 für die audiovisuellen Medienrechte der Bundesliga und 2. Bundesliga den Zuschlag für das Rechtepaket „M“ sowie das neu geschaffene Rechtepaket „DooH“ erhalten. Die Rechte gelten ab der Saison 2021/2022 für vier Spielzeiten bis 2025. Mit diesen Rechtepaketen verstärkt Axel Springer die Fußball-Berichterstattung für Deutschlands größten Sport-Newsroom mit BILD, SPORT BILD, BILD am SONNTAG, B.Z., B.Z. am SONNTAG, WELT und WELT AM SONNTAG. Mit dem Paket „M“ stehen den inzwischen über 480.000 Abonnenten von BILDplus die Highlight-Videos aller Begegnungen der beiden höchsten deutschen Spielklassen unmittelbar nach Abpfiff zur Verfügung. Darüber hinaus können die spektakulärsten Szenen schon an den Spieltagen in exklusiv für die Abonnenten produzierten redaktionellen Formaten und Shows integriert werden. Auch WELT hat künftig die Möglichkeit, den über 125.000 digitalen Abonnenten die Highlight-Videos anzubieten. Axel Springer hat auch das erstmalig ausgeschriebene Rechtepaket „DooH“ erworben, das die Verwendung von 60-sekündigen Highlight-Videos für BILD und WELT auf digitalen Außenwerbeflächen ermöglicht und sich im Zusammenspiel mit Paket „M“ für die crossmediale Promotion der eigenen Angebote eignet. WELT ist derzeit schon auf rund 25.000 Out-of-Home-Screens in Deutschland vertreten. Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der BILD- und WELT-Gruppe: „Mit den neuen Rechtepaketen werden wir den Fußball-Fans direkt nach dem Schlusspfiff die besten und schnellsten Highlight-Clips und Analysen bieten, die es in Deutschland gibt. Damit schaffen wir ein großartiges multimediales Erlebnis auf all unseren Plattformen.“ Stefan Betzold, Geschäftsführer Axel Springer News Media National Digital: „Im Zusammenspiel beider Rechtepakete ergeben sich ganz neue und innovative Formen der crossmedialen Sichtbarkeit und Promotion unserer Angebote. Das Paket ‚M‘ unterstützt den konsequenten Ausbau unserer Paid Content Initiativen bei BILDplus und WELTplus. Zudem können wir mit dem ‚DOOH‘-Paket neue Touchpoints für die Fans aber auch für unsere Werbepartner im Zusammenspiel mit der crossmedialen Reichweite unserer Marken erschaffen.“

Framen hat bereits im Dezember 2019 ein Investment von APX, dem Frühphaseninvestor von Axel Springer und Porsche, erhalten. Dabei hat APX das Wachstum des Start-ups eng begleitet und mit Zugang zu seinem Netzwerk unterstützt. Axel Springer erwirbt nun die Anteile von APX und anderen Investoren und wird weiteres Wachstum von Framen über eine Kapitalerhöhung finanzieren. Das vierköpfige Gründerteam um CEO Dimitri Gärtner, 32, bleibt investiert und wird die operativen Geschäfte weiterhin führen. Neues Mitglied der Geschäftsführung wird Thomas Bergemann, 38, Head of Advertising bei Axel Springer News Media National & Tech.

Dimitri Gärtner, CEO Framen: „Unser Ziel ist es, ein internationales Netzwerk zu erschaffen – ein ‚Internet of Screens‘. Damit ermöglichen wir es Locations, neue digitale Umsätze mit FRAMEN zu generieren. Um diese Vision zu realisieren ist Axel Springer für uns das beste Medien- und Technologieunternehmen mit vielen spannenden Content-Marken wie z.B. BILD, WELT und Insider in mehr als 40 Ländern.“

Thomas Bergemann, Head of Advertising bei Axel Springer News Media National & Tech: „Framen hat eine beeindruckende technologische Plattform entwickelt, die das Potenzial hat, den DooH-Markt zu revolutionieren. Ich freue mich, ab sofort Teil des großartigen Teams von Framen zu sein und die Erfolgsgeschichte gemeinsam fortzuschreiben.“

Stefan Mölling, Managing Director Digital bei Media Impact: „Für Axel Springer bieten sich mit der Akquisition ganz neue Möglichkeiten, etwa beim Thema Bewegtbild und vor allem in der Vermarktung. So können wir bei Media Impact zukünftig eine weitere Vermarktungs-Dimension abbilden und Kunden eine ganzheitliche Inszenierung in Print, Digital und DooH anbieten.“