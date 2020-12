Zeitgleich an vier Orten werden in der ersten Februarwoche neuste AV-Produkte in Lang AG Showrooms in einer COVID19-sicheren Umgebung präsentiert. Integrated Systems Events unterstützt als Partner die AVID21 On the Road to ISE Event. Auch invidis ist vor Ort und online dabei mit vielen Brancheninformationen, Interviews und Ausblicke auf die weltgrößte AV und Digital Signage Messe in Barcelona.

