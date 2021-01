Analytics LG übernimmt Mehrheit an Alphonso

Nutzungs- und Datenanalyse liegt nicht nur im Retail- und Digital Signage Markt voll im Trend. Das Verständnis Kundengeschmack und Verbrauchertrends schneller und besser zu verstehen spielt auch im Smart TV Markt eine große Rolle. Verbraucher nutzen den TV schon lange nicht mehr nur für lineares TV, sondern auch für Streamingdienste (Netflix & Co), Gaming und zunehmend auch für Home Office / Videokonferenz (Zoom, Teams) Applikationen.

Alphonso bietet Datenanalyse, Medienplanung und -aktivierung sowie Video-KI-Fähigkeiten für Smart TVs und viele andere Home-Entertainment-Produkte an. Die AI-gesteuerte Empfehlungsintelligenz zeigt auf Smart TV passende Content-Empfehlungen an und agiert als geräteübergreifende programmatische Werbeplattform. Alphonso wird trotz der LG-Beteiligung weiterhin als selbstständiges Unternehmen geführt und bietet die Dienste weiterhin auch den Bestandskunden Sharp, Toshiba, Hisense sowie Skyworks an.

„Unsere Investition in Alphonso ist ein wichtiger Bestandteil unserer digitalen Transformationsstrategie, die auf KI, Big Data und Cloud setzt, um die Art und Weise, wie Verbraucher mit ihren Geräten interagieren, grundlegend zu verändern“, sagte Park Hyoung-sei, Präsident der LG Home Entertainment Company. „Mit den TV-Datenanalysefähigkeiten von Alphonso wird LG in der Lage sein, die Bedürfnisse der Verbraucher besser zu erfüllen, indem wir ihnen noch mehr maßgeschneiderte Dienste und Inhalte anbieten. Wir sind stolz darauf, Alphonso in der LG Familie willkommen zu heißen.“

„LG und Alphonso haben eine gemeinsame Vision für die Weiterentwicklung des Smart-TV-Ökosystems durch innovative Software und Services, die auf moderne, neue Verbrauchererlebnisse ausgerichtet sind, auf der einen Seite und hochflexible, lukrative Werbe-, Planungs- und Messangebote für Marken, Agenturen und Sender auf der anderen Seite“, sagte Ashish Chordia, Gründer und CEO von Alphonso. „Durch die Zugehörigkeit zu LG Electronics erhält Alphonso den Rückhalt eines der weltweit führenden Hersteller von Home-Entertainment-Produkten mit Zugang zu einem riesigen globalen Bestand an vernetzten TV-Bildschirmen. Wir können nun unseren gegenseitigen Einfluss auf den TV-Markt maximieren, indem wir unsere Produkte zusammenführen und einen immensen Wert für das Ökosystem schaffen.“