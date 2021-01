Der Standort Barcelona ist weit mehr als nur ein Büro und Salesoffice. Von hier aus lenkt Marco Bruines als Senior Vice President Infiled EMEA die Aktivitäten in Europa, Naher Osten und Afrika. Die Absatzmärkte in Europa und Nordamerika werden für chinesische LED-Hersteller, die historisch den Großteil von LED-Lösungen im eigenen Land verkauften, zunehmend wichtiger.

Der große Showroom in der brandneuen, komplett renovierten 500qm großen Fläche im Zentrum Barcelonas dient zum einen als Arbeitsplatz für das europäische Vertriebs- und Marketingteam. Gleichzeitig können Kunden und Partner in dem Raum Infileds neueste Produkte erleben. Die Stadt ist laut Infiled heute einer der wichtigsten und vielversprechendsten Tech-Hubs der Welt, auch für die ISE wurde Barcelona ab 2021 als bester Standort gewählt.

„Wir sind stolz, unseren brandneuen Showroom in Barcelona zu präsentieren, wo Besucher eine einzigartige Präsentation unserer LED-Display-Lösungen erleben werden“, sagt Marco Bruines, Senior Vice President von Infiled EMEA. „Unsere Welt verändert sich und das gilt auch für unsere Branche. Mit den heutigen extremen globalen Reisebeschränkungen wurde es für uns wichtig, dieses Projekt durchzuführen und abzuschließen, um näher an unseren EMEA-Partnern und Kunden zu sein. Wenn es die Länderbestimmungen zulassen, laden wir gerne Kunden hierher ein, um unsere neuesten Technologien zu zeigen und ihre Projekte zu besprechen.“

Neben der EMEA-Zentrale in Barcelona betreibt Infiled ein Büro und Lager in den Niederlanden sowie Vertriebsbüros in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ein paar Straßen entfernt eröffnete der Wettbewerber Leyard im März 2018 ebenfalls einen europäischen LED-Showroom. Damals verantwortete Marco Bruines noch die Geschäfte bei Leyard, bevor er im letzten Jahr zu Infiled wechselte. Auch Absen ist in Barcelona mit einem breiten Portfolio im Showroom von Europas größtem Digital Signage-Integrator Trison vertreten.