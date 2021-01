Vor knapp 20 Jahren debütierte das iDrive Infotainment-System im damals neu eingeführten 7er BMW, jetzt will der bayerische Autobauer den Schritt ins nächste technische Zeitalter angehen. Im Rahmen der CES 2021 präsentierte BMW die neueste Generation des Anzeige- und Bediensystems, dass seine Premiere im BMW iX feiern wird. Der E-SUV soll im Laufe des Jahres 2021 auf den Markt kommen.

In einem unterhaltsamen und auch etwas selbstironischen Kurzfilm zeigt BMW in einer Art Generationenvergleich zwischen dem alten 7er und dem neuen iX, was sich in zwei Jahrzehnten Entwicklung getan hat am iDrive-System.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für die aktuelle Version des iDrive hat sich BMW viele Gedanken um die Art und Weise gemacht, wie Menschen mit Maschinen – in diesem Fall eben dem Fahrzeug – interagieren. Um eine angenehme Nutzererfahrung zu schaffen war es dem Autobauer wichtig, dem System Persönlichkeit zu verleihen, die den Fahrer anspricht. Auch reagiert das System nicht nur auf gezielte Sprachbefehle, sondern auf natürliche Sätze.

Die Entwickler an diversen Persönlichkeiten aus der Filmwelt, wie Q aus den aktuellen James Bond Filmen oder auch der neueren Sherlock Holmes Serie mit Benedict Cumberbatch. Das System soll ähnlich den Vorlagen bei der Interaktion mit dem Fahrer eine intellektuelle, smarte und zugleich charmante Ausstrahlung besitzen. Wie dieser Entwicklungsprozess aussah erklärt BMW auch in seiner „ReThinking Design“ Videoserie zum neuen iX (hier ein Link zu Episode 3).