Das weltweit erste 48-Zoll Bendable Cinematic Sound OLED (CSO) nutzt die bauart-bedingten Vorteile von OLED, das sich der papierdünne Bildschirm mit einem Krümmungsradius von bis zu 1.000R biegen und entfalten lässt. In der Praxis bedeutet das, das sich das OLED-Display bis zu einem Radius von 1.000mm gebogen werden kann, ohne die Funktion des Displays beeinträchtigt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

LG Display setzt dabei auf den Use-Case Gamer, der fürs fernsehschauen ein planes Display bevorzugt aber beim Spielen einen gebogenen Bildschirm verwendet möchte. Das gebogene Display bietet einen gleichmäßigen Betrachtungsabstand von der Mitte des Bildschirms bis zu seinem Rand und maximiert so die bei Gamern beliebte visuelle Immersion.

Darüber hinaus ermöglicht die CSO-Technologie von LG, dass OLED-Displays vibrieren und ihren eigenen Ton erzeugen, ohne dass Lautsprecher verwendet werden müssen. Der ultraschlanke Film-Exciter des 48-Zoll-Bendable-CSO-Displays, also der Teil, der das Display in Schwingung versetzt, wurde von 9 mm auf eine Dicke von nur 0,6 mm reduziert und ermöglicht es den Zuschauern somit, sowohl einen dünneren Bildschirm als auch einen äußerst beeindruckenden Klang zu genießen.

Auch auf der ISE zeigte LG in der Vergangenheit wie auch professionelle OLED-Displays für den Digital Signage Einsatz ohne externe Lautsprecher Sound übertragen können.

„Das 48-Zoll-Bendable-CSO-Display von LG Display ist für Gaming optimiert, da es den Einsatz fortschrittlicher Technologie maximiert, die eine weitere Ebene in Bezug auf die Bereitstellung eines immersiven Erlebnisses schafft. Mit anderen Worten, es bietet Gamern die beste Spielumgebung“, sagt Dr. Chang-ho Oh, Executive Vice President & Head of the TV Business Unit bei LG Display.