Neben LGs QNED und Samsungs QLED Neo kündigt auch TCL zur CES eine neue Mini-LED-Generation namens ‚OD Zero‘ an. Die Technologie soll einen Meilenstein für LED LCD TVs stellen, sattere Farben und bessere Kontraste liefern und so schlanke Displays wie nie zuvor ermöglichen.

Die Namensgebung spielt dabei auf den optischen Abstand zwischen der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungsschicht und der LCD-Display-Schicht (Diffusorplatte) an, den TCL auf 0mm reduziert hat. Bei gewöhnlichen LEDs oder QLEDs beträgt der Abstand zum Vergleich 10 bis 25 Millimeter. Durch die Verringerung des Abstands zwischen der Lichtquelle und der Diffusorplatte auf 0 soll die Helligkeit gleichmäßiger ausfallen.

Gleichzeitig lassen sich logischerweise auch mehr Mini-LEDs in einem Display verbauen als herkömmliche LEDs, was ein detailgenaueres Dimmen über tausende von Zonen und so bessere Kontraste erlaubt. Mit diesem Vorteil wirbt aber natürlich auch die Konkurrenz.

„Wir glauben, dass die Mini-LED-Technologie die TV-Branche weiterhin prägen wird“, sagt Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics in der CES Präsentation. Die Krone gehört allerdings anderen, schließlich stellen Mini-LED eigentlich nur einen Zwischenschritt zur überzeugenderen microLED-Technologie dar. Vielmehr dürfte sich die Technologie als bessere Beleuchtungsquelle für LCDs durchsetzen. OLED bleibt derweil mit seinen selbstleuchtenden Pixeln was Kontraste angeht wohl weiterhin im Vorteil.