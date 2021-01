CES 2021 Philips kündigt etwas Großes an

MMD/TPV hält die exklusiven Namensrechte für Philips in Europa und Nordamerika. In den letzten zwei Jahren hat sich Philips in Europa neben den beiden koreanischen Displayhersteller zur Nummer Drei des Marktes entwickelt.

Neben vielen LCD-Lösungen zeigte Philips auf der letzten ISE auch einige eigene LED-Produkte. Es ist somit zu erwarten, das der Produktlaunch nächste Woche eine LED-Lösung sein wird.