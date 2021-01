Im Rahmen des CES 2021 Launch-Events The First Look hat Samsung sein neues TV-Produktportfolio vorgestellt. Sowohl Neo QLED als auch das The Wall Derivat Micro LED wurden um neue Features für Lifestyle TVs ergänzt. Die Produktvorstellungen spiegeln den Fokus von Samsung in Sachen Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit wieder.

Samsung führt mit Neo QLED eine neue Display-Technologie für seine LCD Quantum Dot basierten Flaggschiff-Modelle mit 8K (QN900A) und 4K (QN90A) ein. Ermöglicht wird dies durch eine neue MiniLED Backlight-Lichtquelle. Diese wird durch die Quantum Matrix-Technologie und von dem Neo Quantum Bildprozessor präzise gesteuert.

Die Quantum Mini LED ist etwa 40 Mal flacher als eine herkömmliche LED. Anstelle einer Linse zur Lichtstreuung und eines Gehäuses zur Fixierung ist die Quantum Mini LED mit hauchdünnen Mikroschichten überzogen, die mit einer hohen Anzahl an LEDs gefüllt sind. Die Quantum Matrix-Technologie ermöglicht eine feine und präzise Steuerung der dicht aneinander liegenden LEDs, wodurch ein Überstrahlen verhindert werden kann.

MiniLED basierte Backlights werden somit auch in die kommenden Digital Signage Generationen einziehen und einen noch dünneren Formfaktor und schmalere Bezel ermöglichen.

Barrierefreiheit – Neue Funktionen um viele Menschen zu erreichen

Samsung präsentierte viele neue Features die die Barrierefreiheit bei der TV-Nutzung reduzieren. Die neuen Funktionen sorgen für ein hohes Maß an vereinfachter Bedienung die ab 2021 auf allen QLED- und Neo QLED-Modellen verfügbar sein werden.

Die neuen Modelle sind mit Funktionen wie Caption Moving (Verschiebung der Untertitel-Position), Sign Language Zoom und Mehrfach-Audioausgabe ausgestattet, die Hörgeschädigten, Gehörlosen, Menschen mit geringer Sehkraft und Blinden die Möglichkeit bieten sollen, das TV-Erlebnis gezielt auf ihre Ansprüche anzupassen. Bis 2022 will Samsung zudem den Voice Guide – die Audioführung für Menschen mit Sehbehinderungen – ausweiten. Um den Zugang der TVs auch in Zukunft im Blick zu behalten, arbeitet Samsung auch weiterhin an der Entwicklung neuer KI-basierter Funktionen.

Neue Prozessoren und schlankes Design mit Sound

Die neuen Neo QLED Displays bietet eine Luminanzskala von 12 Bit mit 4096 Schritten. So können dunkle Bereiche möglichst dunkel und helle Bereiche möglichst hell bleiben, was zu einem präzisen und immersiven HDR-Erlebnis beiträgt. Außerdem profitiert die neue Display-Technologie von dem Neo Quantum-Prozessor mit angepasster Upscaling-Fähigkeit. Durch die Verwendung von bis zu 16 verschiedenen neuronalen Netzwerkmodellen, die jeweils mithilfe von AI-Upscaling- und Deep-Learning-Technologien trainiert wurden, kann der Neo Quantum-Prozessor die Bildqualität unterschiedlicher Inhalte auf eine Auflösung von 4K und 8K anpassen.

Der diesjährige Neo QLED 8K zeichnet ein neues Infinity One Design aus, das laut Samsung einen nahezu rahmenlosen Bildschirm für ein intensives Seherlebnis in schlankem Design bereithält. Die aufsetzbare Slim One Connect Box – ein Kabelmanagementsystem, das an der Rückseite des TVs angebracht werden kann – ermöglicht eine einfache Installation und eine aufgeräumte Ästhetik.

Der Neo QLED 8K verfügt außerdem über mehrere starke, raumfüllende Audiofunktionen: Der dynamische Klang von Object Tracking Sound (OTS) Pro entspricht den Bewegungen von Objekten auf dem Bildschirm, während SpaceFit Sound die physische Umgebung rund um den TV analysieren und den Klang speziell auf die akustischen Gegebenheiten des Raumes zuschneiden kann.

Der TV wird zur Home Office Zentrale

Samsung führt weitere Produktivitäts-Features ein – teilweise bereits von Desktop-Monitoren bekannt – die Nutzern ermöglicht den Fernseher zur Home Office Zentrale zu machen.