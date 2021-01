Wer bei Samsungs CES-Show aufmerksam zugehört hat, dem dürfte die neue Melodie aufgefallen sein, mit der sich der Konzern präsentiert. „The Voyage“ ist der Jingle, mit dem Samsung Kunden künftig auf „eine Reise“ in seine Markenwelt mitnehmen will. Die Melodie kombiniert bekannte Stücke der Marke: „Over the Horizon“ und „Beyond the Horizon“, die sich beispielsweise in Samsung Smartphones als Klingelton finden lassen, wurden in den neuen Ton in vereinfachter Form integriert.

In der offiziellen Mitteilung findet Samsung malerische Worte für die neue Melodie, die wir hier einfach mal so stehen lassen: „Die minimale viertönige Melodie von The Voyage wurde zusammengestellt, um den Samsung-Geist des rastlosen Pioniers, der Hindernisse überwindet und den Pfad für andere ebnet, darzustellen. Ihre wunderschöne Einfachheit ermöglicht eine Neuinterpretation des Stücks sowie dessen Neuerfindung auf unzähligen Wegen für verschiedene Kontexte und Geschichten.“

Die neue Melodie gibt es in vier Variationen, basierend auf der Markentonalität. Jedes Stück soll verschiedene Stimmungen repräsentieren, die für verschiedene Kontexte und Umgebungen gedacht sind, die Samsung wie folgt erläutert: „mutig für die sensorielle Erfahrung unserer Kunden, authentisch für magische und einzigartige Momente, zeitgemäß für die Ermutigung, neue Denkwege einzuschlagen und verspielt für die Wärme und Menschlichkeit in unseren Geschichten.“

Wer sich weiter in die Materie und Entwicklung von „The Voyage“ einlesen möchte, dem legen wir die offizielle Webseite von Samsung ans Herz. Die meisten Nutzer kommen in den Genuss der Melodie wohl vermutlich nur beim Neustart ihres Samsung-Gerätes, etwa bei Updates. Oder eben bei neuen Produktvorstellungen wie zur CES 2021.