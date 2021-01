Alle die in der Consumer Electronics und Automobil-Branche etwas auf sich halten präsentieren in den kommenden Tagen neue Lösungen oder wenigsten Updates zu bestehenden Digital Produkten. So auch TCL – bekannt für Mini-LED- und QLED-Displays, Soundbars, Smart-Home-Geräte und Mobilgeräte.

Neue Displays mit Mini-LED Backlight werden genauso zu sehen sein wie viele neue Devices die entlang der TCL AIxIoT-Strategie das tägliche Leben verbessern sollen. Für Digital Signage Lösungen sind weniger die Displays von Interesse, als die jährlichen Neuheiten von Sensoren und AI-gesteuerten Bedienkonzepten.